ميزانية 2026: ملف الدكاترة المعطّلين عن العمل يهيمن على مداخلات نواب مجلس نواب الشعب

متابعة - هيمن ملف الدكاترة الباحثين عن العمل على مداخلات نواب مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2026، وسط دعوات لإيجاد حلول عاجلة ومنصفة لمعالجة بطالة حاملي شهادة الدكتوراه، وتحسين منظومة التعليم العالي.



ميزانية 2026: نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يسلّطون الضوء على نقائص منظومة التعليم العالي



أشار عدد من النواب إلى أن الوزارة كانت قد وعدت بتوفيرللدكاترة الباحثين عن العمل، في حين لم تخصص ميزانية 2026 سوى، معتبرين ذلك فجوة كبيرة بين الوعود والواقع، ومصدر قلق متنامٍ لدى الدكاترة الذين يعيشون بطالة “مزمنة وغير مبررة”.النائبانتقد ما اعتبره غياباً للشفافية والعدالة في إجراءات الانتداب، مؤكداً أن ذلك يعمّق أزمة البطالة في صفوف الدكاترة ويحد من تطوير البحث العلمي الوطني.النائبةدعت إلى تفعيل حلول عاجلة بتنسيق بين كل الوزارات المعنية، لضمان دمج الدكاترة بشكل فعّال ومستدام داخل مؤسسات التعليم والبحث.النائبشدّد على أهمية تحديث النظام الأساسي للأساتذة والباحثين بما يتماشى مع التطورات الأكاديمية، مع ضرورة:* الارتقاء بجودة التكوين الجامعي،* متابعة نسب البطالة بين الخريجين،* تحسين تصنيف الجامعات،* دعم البحث العلمي.حذّرت النائبةمما اعتبرته تجاوزات خطيرة في بعض الجامعات الخاصة التي تستقبل أعداداً كبيرة من الطلبة الأجانب وتسلّم شهادات “غير قانونية”، على حد قولها.وشددت على ضرورة الاعتماد على الكفاءات العلمية الحقيقية في التعيينات والانتدابات بعيداً عن الولاءات الشخصية.النائبأكد ضرورة مكافحة الفساد داخل الجامعات ووضع معايير دقيقة للانتداب والترقية، من أجل الحفاظ على مكانة الجامعة التونسية كمنارة علمية واجتماعية.النائبانتقد ضعف ميزانية التعليم العالي مقارنة بقطاعات أخرى، داعياً إلى زيادة الاستثمار في البحث العلمي في مجالات حيوية مثل الطاقة والمياه والزراعة والفضاء.النائبشدّد على أهمية ربط التكوين الجامعي بالاقتصاد المحلي والابتكار، محذّراً من محدودية تقييم المشاريع العلمية الحالية.النائبتناول إشكاليات، من نقص الاعتمادات إلى تأخر توسعة المباني، إضافة إلى الحاجة للتنسيق مع السلطات الجهوية في معالجة الملفات المستعجلة، وخاصة في ولاية القصرين.النائبلفت إلى عدم تكافؤ الفرص بين الولايات في توزيعوالمرافق البحثية، رغم تميز طلبة بعض المؤسسات، داعياً إلى المزيد من الشفافية في الإجراءات والمشاريع.النائبةشددت على ضرورة رفع الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي، مؤكدة أن الميزانية الحالية غير كافية لتطوير مشاريع بحثية قادرة على خلق قيمة علمية واقتصادية مضافة.تناول عدد من نواب، خلال الجلسة العامة المشتركة معالمخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2026، جملة من الإشكاليات التي تعاني منها منظومة التعليم العالي، مع تركيز على، و، وداخل الجامعة.النائبشدّد على محدودية المؤسسات الجامعية بولايةالتي لا يتجاوز عددها سبعة معاهد أغلبها غير منسجم مع حاجيات سوق الشغل، داعياً إلى إحداثتُطوّر اختصاصات حيوية مثل التمريض، الهندسة، علوم البحار، السياحة والفلاحة.وأشار إلى صعوبات الطلبة فيوغياب الأنشطة الثقافية والرياضية وضعف الخدمات الصحية.النائبوصف وضعيةبـ"المأساوية"، معتبراً أن غياب الشفافية في نشر الأرقام وفي توزيع الاختصاصات جعل الملف "ضبابياً".ودعا إلى تعزيز هياكل البحث بولاية قابس، خاصة عبر إحداثوتطوير مخابر كلية الهندسة.النائبتطرق أيضاً إلى "غياب العدالة الاجتماعية" داخل الخارطة الجامعية، منتقداً هشاشة الوضعية المهنية للدكاترة غير المنتدبين.النائبةأكدت أن طلبة ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون عراقيل كبيرة في مؤسسات التعليم العالي، منها:* نقص المواد الدراسية المهيّأة،* غياب الترجمة إلى* صعوبات تقنية في متابعة الدروس.وطالبت بتوفير أطر مختصة وتجهيزات تكنولوجية خاصة تضمن حقهم الطبيعي في التعليم.النائبةأشارت إلى بطالة حاملي الشهادات العليا وضعف تمويل البحث العلمي مقارنة بدول المنطقة، داعية إلى تحسين البنية الجامعية وتطوير شراكات فعلية بين الجامعات والقطاع الخاص لربط التعليم بسوق الشغل.النائبانتقدت "ضعف المنظومة البحثية" وطنياً، مطالبة بإحداثلضمان الشفافية في توزيع الموارد، وفتح قنوات مباشرة للباحثين للتعبير عن مشاكلهم دون خوف.النائبشدد على ضرورة تحسين خدمات، خاصة الرعاية الصحية والإحاطة بالطلبة، لافتاً إلى أن بعض مديري المبيتات يشرفون على أكثر من مؤسسة، ما ينعكس على جودة الخدمات.النائبلفت إلى غياب التوزيع العادل للمؤسسات بين الجهات، واقترح إحداثللاستفادة من البنية الرياضية المتوفرة بالمنطقة.النائبانتقد سياسة عدم إدماجالتي تهدد مستقبل البحث العلمي، مؤكداً ضرورة إدماجهم "دون قيد أو شرط".النائباعتبر أن بطء إنجاز المشاريع الجامعية بولاية، على غرار توسعة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للرياضة، أثر على جودة التكوين وربط الجامعة بالاقتصاد المحلي، مشيراً إلى نقص المخابر والقاعات.النائبأكد ضعف الاستثمار في البحث العلمي لمعالجة أزمات وطنية مثل إدارة النفايات والطاقة والبيئة، واقترح إنشاءلتوجيه البحوث نحو حلول عملية للتحديات الوطنية.