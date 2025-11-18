وزير التعليم العالي يستعرض خطة تطوير التكوين الجامعي وانتدابات 2026

عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2026، أبرز محاور الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي الهادفة إلى جعل الجامعة محرّكاً للتنمية والابتكار وتكوين الكفاءات.



تحديث التكوين الجامعي ومواءمته مع سوق الشغل



مشاريع البنية التحتية الجامعية



تحديث النظام الأساسي للتدريس وإحداث تعاونية



انتداب الدكاترة: 1350 انتداباً سنة 2026



البحث العلمي: زيادة في الميزانية لكنها غير كافية



الخدمات الجامعية: دعم نفسي وصحي ووجبات مراقبة



الحوكمة والانتقال الرقمي



أكّد الوزير أنّ الوزارة شرعت في:واعتماد منظومة تعليمية تستجيب للمعايير الدولية.* دعم* تعزيزللخريجين.* القيام بحملات إعلامية لتوضيح عروض التكوين في مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة.وأشار إلى العمل علىعبر زيادة طاقة الاستيعاب في الاختصاصات الواعدة، خاصة، مع انطلاق مؤسسات جديدة في جندوبة والقصرين بداية من السنة الجامعية المقبلة. كما تمعن بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة.أفاد الوزير بأن مشاريع مهمة ستُستكمل قريباً، أبرزها:* بناءلمؤسسات تعمل حالياً في بنايات مؤقتة،* تسليمفي سنتي 2026 و2027،* تطوير المعاهد العليا فيأشار بلعيد إلى انطلاق لجنة مكوّنة من عدة جامعات فيلأطر التدريس، مع تقدّم مشروع إحداثفي ما يخص، أكد الوزير تنفيذ مخرجات قرارات رئيس الجمهورية، معلناً:سنة 2026،* إصدار النصوص المنظمة للمناظرات الوطنية،* إعدادللمناظرات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص،* مواصلة الإعلان عن مناظرات جديدة في السنوات القادمة.ارتفعت ميزانية البحث العلمي منإلى، وفق الوزير، إلا أنها تبقى دون مستوى الاحتياجات اللازمة لبناء منظومة بحثية حديثة.وأكد تركيز العمل على:* دعم المخابر ومراكز البحث،* الرفع من عدد المنشورات العلمية.أوضح الوزير أنّ الخدمات الجامعية موجّهة لأكثر من، وتشمل:عبر أطباء نفسيين ومتخصصين،* تجهيز محلات للتمريض داخل المؤسسات الجامعية،* تطوير منصة رقمية للمرافقة النفسية،* تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية.وفي ما يتعلق بالطلبة، تم اتخاذ إجراءات خاصة في التوجيه وتوفير أكبر قدر من الخدمات.وبخصوص* جميع الوجبات تخضع لمراقبة فنيي الصحة والتغذية،* تنظيم دورات تكوينية حول السلامة الغذائية،* إعدادللإشراف الكامل على مراحل إعداد وتوزيع الوجبات،* ربط 42 مطعماً بالمعايير الدولية، في انتظار تعميم التجربة على بقية المطاعم (229 مطعماً).أفاد الوزير بالشروع في تنفيذضمن السجل الرقمي للتعليم العالي، مع:* تعزيز الربط بالإنترنت عبر جميع المؤسسات،* رفع سرعة التدفق،* تبسيط إجراءاتواعتماد وسائل دفع إلكترونية بالبطاقات البنكية الوطنية والدولية، بما يعزز جاذبية تونس للطلبة الأجانب.