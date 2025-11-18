ميزانية النقل لسنة 2026: برمجة اقتناء طائرات وحافلات وعربات مترو ودعم الموارد البشرية

أوضح وزير النقل رشيد العامري خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم أنّه تم تخصيص 700 مليون دينار لدعم قطاع النقل ضمن مشروع ميزانية 2026، من بينها 404 مليون دينار موجهة للشركات الجهوية للنقل البري، إضافة إلى الترفيع في الاعتمادات ذات الصبغة التنموية.



95 من النفقات لمشاريع النقل البري



حلول عاجلة في النقل البري دون إغفال القطاعات الأخرى



التحضير لاستغلال الحافلات الكهربائية



مشاريع النقل الحديدي سنة 2026



أزمة ميناء رادس وحلول مرتقبة



استثمارات في موانئ سوسة وصفاقس وبنزرت وقابس وجرجيس



الخطوط التونسية: إعادة هيكلة واقتناء طائرات جديدة



ترشيد الوكالات والاستثمارات داخل المؤسسة



توسعة مطار تونس قرطاج



ميناء النفيضة: تقدم بنسبة 90 في تصفية الحوزة



تسوية وضعيات المتعاقدين وانتدابات جديدة



بيّن الوزير أنمن النفقات التنموية خُصصت لمشاريع النقل البري، موزّعة كالتالي:للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية،للشبكة الحديدية السريعة،(8,1 ) للشركات الجهوية للنقل بعنوان استثمار لاقتناءكما تمت الموافقة على المساهمة في تمويل اقتناءلفائدة شركة نقل تونس.أكّد العامري أنّ الاستراتيجية المعتمدة ترتكز علىفي النقل البري، مع مواصلة دعم النقل الحديدي والبحري والجوي.كما أعلنت الوزارة حصولها على:تمثل هبة من دولة أوروبية لتغطية احتياجات المناطق الداخلية.أشار الوزير إلى العمل على توفير الظروف اللازمة للشروع فيفي تونس.ستشهد السنة المقبلة ربطبشبكة السكة الحديدية لنقل البضائع، بما يسمح بالتقليص من كلفة النقل التي تقلّ بـمقارنة بالنقل عبر الشاحنات.كما ستتواصل مشاريع الجهر والتأهيل وتطوير البنية التحتية للسكك وخدمات نقل الفسفاط.أوضح الوزير أنّ طاقة استيعابلا تتجاوز، بينما يبلغ عدد الحاويات الموجودة حالياً نحو، بعضها منذ أكثر من عشر سنوات.وسيتم بالتنسيق مع الديوانة وضعلتتبّع مسار الحاويات من المصدر إلى مغادرة الميناء بهدف تقليص العدد وتسهيل الإجراءات.حققمداخيل هامة خلال السنوات الأخيرة ستمكّنه من إعادة تهيئة عدة موانئ، مع تخصيصلأشغال الجهر، وتحسين فضاءات الاستقبال، واقتناء تجهيزات جديدة منهاأكد الوزير أن مشروعبلغ مراحله الأخيرة وسيُعرض قريباً على مجلس وزاري، مع تخصيصخاصة بالمؤسسة.وأشار إلى أنّ عدد الطائرات المستغلة حالياً يبلغ، وسيتم قبل نهاية السنة إضافة طائرة أخرى.كما تمّت برمجة اقتناءبصيغة الكراء مع إمكانية التمليك، على أن تبلغ المؤسسةأكّد العامري أهمية حسن التصرف في ممتلكات الخطوط التونسية، مشدداً على عدم جدوى العدد الكبير من الوكالات في ظل توسعأعلن الوزير عن مشاريع لتحسين الخدمات وتوسعةبهدف الرفع من طاقة الاستيعاب.بلغت نسبة تصفية الحوزة العقارية لمشروعنحو، فيما تقدّر كلفة الإنجاز بـ، مع تواصل البحث عن تمويلات على غرار مشروعأكد الوزير أنّ ملف المتعاقدين سيُطرح حكومياً لإيجاد حل، بعد ترسيم الأعوان الوقتيين طبقاً للقانون عدد 9.كما أعلن عن انتدابات جديدة لتعزيز الشركات الجهوية للنقل، من بينها: