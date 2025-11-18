Babnet   Latest update 06:55 Tunis

ميزانية النقل لسنة 2026: برمجة اقتناء طائرات وحافلات وعربات مترو ودعم الموارد البشرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691b23d7cfb340.04022174_kmhpegfqljino.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 00:25 قراءة: 2 د, 40 ث
      
أوضح وزير النقل رشيد العامري خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم أنّه تم تخصيص 700 مليون دينار لدعم قطاع النقل ضمن مشروع ميزانية 2026، من بينها 404 مليون دينار موجهة للشركات الجهوية للنقل البري، إضافة إلى الترفيع في الاعتمادات ذات الصبغة التنموية.

95 من النفقات لمشاريع النقل البري


بيّن الوزير أن 95 بالمائة من النفقات التنموية خُصصت لمشاريع النقل البري، موزّعة كالتالي:


* 48,6 للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية،
* 29,54 للشبكة الحديدية السريعة،
* 40 مليون دينار (8,1 ) للشركات الجهوية للنقل بعنوان استثمار لاقتناء 250 حافلة.
كما تمت الموافقة على المساهمة في تمويل اقتناء 30 عربة مترو لفائدة شركة نقل تونس.

حلول عاجلة في النقل البري دون إغفال القطاعات الأخرى

أكّد العامري أنّ الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على حلول عاجلة في النقل البري، مع مواصلة دعم النقل الحديدي والبحري والجوي.
كما أعلنت الوزارة حصولها على:

* 46 حافلة صغيرة،
* 50 حافلة مزدوجة،
* 10 حافلات رفاهة،
تمثل هبة من دولة أوروبية لتغطية احتياجات المناطق الداخلية.

التحضير لاستغلال الحافلات الكهربائية

أشار الوزير إلى العمل على توفير الظروف اللازمة للشروع في استغلال الحافلات الكهربائية في تونس.

مشاريع النقل الحديدي سنة 2026

ستشهد السنة المقبلة ربط ميناء بنزرت وميناء سوسة بشبكة السكة الحديدية لنقل البضائع، بما يسمح بالتقليص من كلفة النقل التي تقلّ بـ 20 مرة مقارنة بالنقل عبر الشاحنات.
كما ستتواصل مشاريع الجهر والتأهيل وتطوير البنية التحتية للسكك وخدمات نقل الفسفاط.

أزمة ميناء رادس وحلول مرتقبة

أوضح الوزير أنّ طاقة استيعاب ميناء رادس لا تتجاوز 1300 حاوية، بينما يبلغ عدد الحاويات الموجودة حالياً نحو 12 ألف حاوية، بعضها منذ أكثر من عشر سنوات.
وسيتم بالتنسيق مع الديوانة وضع وحدة معلوماتية لتتبّع مسار الحاويات من المصدر إلى مغادرة الميناء بهدف تقليص العدد وتسهيل الإجراءات.

استثمارات في موانئ سوسة وصفاقس وبنزرت وقابس وجرجيس

حقق ديوان البحرية التجارية والموانئ مداخيل هامة خلال السنوات الأخيرة ستمكّنه من إعادة تهيئة عدة موانئ، مع تخصيص 50 مليون دينار لأشغال الجهر، وتحسين فضاءات الاستقبال، واقتناء تجهيزات جديدة منها الجرارات وزوارق الإرشاد.

الخطوط التونسية: إعادة هيكلة واقتناء طائرات جديدة

أكد الوزير أن مشروع إعادة هيكلة الخطوط الجوية التونسية بلغ مراحله الأخيرة وسيُعرض قريباً على مجلس وزاري، مع تخصيص خطة إنقاذ خاصة بالمؤسسة.
وأشار إلى أنّ عدد الطائرات المستغلة حالياً يبلغ 13 طائرة، وسيتم قبل نهاية السنة إضافة طائرة أخرى.
كما تمّت برمجة اقتناء 8 طائرات جديدة بصيغة الكراء مع إمكانية التمليك، على أن تبلغ المؤسسة توازنها المالي تدريجياً سنة 2026.

ترشيد الوكالات والاستثمارات داخل المؤسسة

أكّد العامري أهمية حسن التصرف في ممتلكات الخطوط التونسية، مشدداً على عدم جدوى العدد الكبير من الوكالات في ظل توسع الشراء الإلكتروني للتذاكر.

توسعة مطار تونس قرطاج

أعلن الوزير عن مشاريع لتحسين الخدمات وتوسعة مطار تونس قرطاج بهدف الرفع من طاقة الاستيعاب.

ميناء النفيضة: تقدم بنسبة 90 في تصفية الحوزة

بلغت نسبة تصفية الحوزة العقارية لمشروع ميناء النفيضة نحو 90 بالمائة، فيما تقدّر كلفة الإنجاز بـ 5 آلاف مليون دينار، مع تواصل البحث عن تمويلات على غرار مشروع مترو صفاقس.

تسوية وضعيات المتعاقدين وانتدابات جديدة

أكد الوزير أنّ ملف المتعاقدين سيُطرح حكومياً لإيجاد حل، بعد ترسيم الأعوان الوقتيين طبقاً للقانون عدد 9.
كما أعلن عن انتدابات جديدة لتعزيز الشركات الجهوية للنقل، من بينها:

* 63 عوناً في بنزرت،
* 39 في قابس،
* 46 في صفاقس.


