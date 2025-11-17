رئيس الجمهورية : تحالف الحضارات يجب أن يكون قائما على قيم انسانية وكونية مشتركة

قال رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، لدى استقباله اليوم الاثنين بقصر قرطاج بالمدير العام لمنظّمة العالم الإسلامي للتّربية والعلوم والثقافة سالم بن محمد المالك، والممثّل السّامي للأمم المتّحدة لتحالف الحضارات والمبعوث الأممي لمكافحة معاداة الإسلام ميغل أنخيل موراتينوس إنّ "التحالف بين الحضارات يجب أن يكون تحالفا قائما على قيم إنسانيّة وكونيّة مشتركة".



وشدد الرئيس سعيد، في اللقاء الذي تناول "جملة من القضايا الثقافية والحضارية في المرحلة التي يعيشها العالم اليوم"، أنّه " لا وجود لترتيب تفاضلي بين الأمم أو الحضارات وأن العالم يتغيّر بسرعة غير مسبوقة ولابد من الاستعاضة عن جملة من المفاهيم التي صارت بائدة وتجاوزتها الأحداث"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.



وتابع قوله إن "من يعادون هذا التّحالف ويدعون إلى الصّراع بين الحضارات ولا يتورّعون عن معاداة الإسلام ومعاداة عديد الشّعوب الأخرى فقد لفظهم الواقع وسيؤكّد لفظهم التّاريخ".وأبرز أنّ العدل والحريّة كما يجب أن يسودا داخل الدّول، يجب أن يقوم عليهما المجتمع الإنساني، وتقسيم الشعوب إلى شعوب متحضّرة وأخرى همجيّة هو تمييز عنصري استعماري لم يؤدّ إلاّ إلى المآسي والحروب والاستيلاء على خيرات الشعوب التي اضطهدت ولا تزال، مؤكّدا مجدّدا أنّ "مشروعيّة جديدة هي بصدد التشكّل وهي التي سيكون لها الكلمة الفصل في انتشار قيم الحريّة والعدل والانعتاق النّهائي".من ناحيته، قال المدير العام لمنظّمة العالم الإسلامي للتّربية والعلوم والثقافة، في تصريح متلفز عقب اللقاء نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على منصة فيسبوك، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد أنارنا ببعض مقترحاته حول دور تحالف الحضارات والحوار الحضاري في عالم اليوم"، متابعا "وتحدثنا أيضا عن المستقبل وعن الذكاء الاصطناعي، والأزمات التي يشهدها العالم، وإيجاد الحلول المناسبة لها".وأضاف أنه ذكر لرئيس الجمهورية أنه "لا يمكن بناء عالم يعيش في سلام ومتحالف ما لم يرتكز على قيم النظام والعدالة والحرية، وهي نفس القيم التي يحملها شعار الجمهورية التونسية".أما الممثّل السّامي للأمم المتّحدة لتحالف الحضارات والمبعوث الأممي لمكافحة معاداة الإسلام فأكد، في تصريح مماثل، "أهمية اللقاء مع رئيس الجمهورية في ظرف محوري ومفصلي من تاريخ البشرية".وقال إنه "جرى خلال اللقاء استعراض دور تحالف الحضارات للأمم المتحدة وإن الرئيس قيس سعيد عبر عن دعمه لهذا التحالف"، مؤكدا تطابق وجهات النظر حول إنشاء تحالف من أجل الانسانية والعمل معا من أجل البشرية جمعاء".ولاحظ أن " تحليل رئيس الدولة قيس سعيد لمفهوم التحالف بعمق فلسفي وسياسي، منحه القوة والتحمس لمواصلة مهمته في خلق عالم لا وجود فيه لحضارة أفضل من الأخرى، وحيث يعيش الجميع في سلام وعدل".