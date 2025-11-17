Babnet   Latest update 22:12 Tunis

شروع المركز الجهوي للديوان الوطني للزيت بجرجيس في قبول زيت الزيتون من الفلاحين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674763b598cf25.47803584_lenfgphjmiokq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 22:09
      
شرع المركز الجهوي للديوان الوطني للزيت بجرجيس اليوم الإثنين في قبول زيت الزيتون من الفلاحين على ان تتواصل العملية 3 ايام في الاسبوع، وهي الاثنين والاربعاء والجمعة من الثامنة صباحا الى الثالثة بعد الظهر، وذلك طيلة الموسم.

وسيجري قبول الزيت وفق الاجراءات المعتمدة ومنها بالخصوص تحليل الزيت على عين المكان مجانا وعلى ضوء نتيجة صنف الزيت ونوعيته يتحدد سعر القبول الذي يعتمد ايضا على الاسعار المتداولة داخليا وعالميا الى جانب ضرورة استظهار الفلاح بالوثائق المعتمدة من نسخة لبطاقة التعريف الوطنية والهوية البنكية وشهادة في تعاطي النشاط الفلاحي، وفق ما ذكره مدير فرع الديوان بجرجيس عادل ضو.

واضاف ان الديوان تلقى اليوم كميات من زيت الزيتون  من 8 فلاحين في "انطلاقة عادية"، قائلا إن العدد سيرتفع مع التقدم في موسم جني وتحويل الزيتون ما سيشكل حالة من الضغط في الفترة المقبلة ستتضافر جهود وامكانيات فرع الديوان لتامين عملية قبول كل الكميات، مذكرا بأن طاقة خزن فرع ديوان الزيت بجرجيس تبلغ 3200 طن.

ودعا ضو الفلاحين الى ضرورة نقل الزيت في حاويات غذائية اذا ما لم تتوفر امكانية نقله في حاويات من مادة الاينوكس والابتعاد عن نقل الزيت في حاويات حاملة لمواد كيميائية حفاظا على الصحة والسلامة وعلى جودة المنتوج.
وذكر ان الفرع تلقى في الموسم الماضي 700 طن من الفلاحين طيلة الموسم.
وكان موسم جني الزيتون انطلق بولاية مدنين مفتتح شهر نوفمبر الحالي متأخرا عن الموسم الماضي وذلك للاستفادة من الامطار الاخيرة وخاصة بمناطق الانتاج مع تراجع ايضا في الكمية مقارنة بنفس الموسم، حيث قدرت صابة هذا العام بـ90 الف طن من الزيتون، اي ما يعادل 18 الف طن من الزيت متأتية اساسا من الغراسات البعلية.


الاثنين 17 نوفمبر 2025 | 26 جمادى الأول 1447
*.*.*