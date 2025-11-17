تونس تشارك في كوب 30 بالبرازيل للدفاع عن الأولويات الوطنية في مسار التفاوض المناخي

تشارك تونس في مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي ينعقد في البرازيل من 10 إلى 21 نوفمبر 2025.



وتهدف المشاركة التونسية إلى الدفاع عن الأولويات الوطنية في مسار التفاوض المناخي، وإبراز السياسات والمبادرات التي تعتمدها تونس للتصدي لآثار تغير المناخ. وتستعرض تونس أيضا جهودها في اعتماد نهج تشاركي واسع في إعداد المساهمات المحددة وطنيا.



ويرأس الوفد التونسي وزير البيئة، حبيب عبيد إلى جانب مشاركة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومجلس نواب الشعب وعدد من الوزارات المعنية إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وفريق المفاوضين الشبان، وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة الاثنين.وتؤكد تونس، في هذا السياق، أنها من بين ست دول فقط من مجموع 197 دولة طرف التي قامت بإشراك الشباب في صياغة سياساتها المناخية. وقد تم إبراز هذه التجربة رسميا على الصفحة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ أكتوبر 2025، كما وقع تقديمها خلال جلسة تفاوضية مخصصة للمساهمات المحددة وطنيا خلال أشغال المؤتمر.وسيجمع كوب 30 قادة العالم وصنّاع السياسات والعلماء والمجتمع المدني للدفع قدما بأهداف اتفاق باريس وتسريع الحلول المناخية.وينعقد المؤتمر في مدينة بيليم في البرازيل، حيث سيركّز على مفاوضات محورية تتعلق بالتمويل المناخي، وخفض الانبعاثات، والتكيّف، والقدرة على الصمود.