Babnet   Latest update 21:07 Tunis

تونس تشارك في كوب 30 بالبرازيل للدفاع عن الأولويات الوطنية في مسار التفاوض المناخي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691b7962ce04a5.96966849_koinjgmfpelhq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 21:05 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تشارك تونس في مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي ينعقد في البرازيل من 10 إلى 21 نوفمبر 2025.

وتهدف المشاركة التونسية إلى الدفاع عن الأولويات الوطنية في مسار التفاوض المناخي، وإبراز السياسات والمبادرات التي تعتمدها تونس للتصدي لآثار تغير المناخ. وتستعرض تونس أيضا جهودها في اعتماد نهج تشاركي واسع في إعداد المساهمات المحددة وطنيا.

ويرأس الوفد التونسي وزير البيئة، حبيب عبيد إلى جانب مشاركة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج  ومجلس نواب الشعب وعدد من الوزارات المعنية إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وفريق المفاوضين الشبان، وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة الاثنين.


وتؤكد تونس، في هذا السياق، أنها من بين ست دول فقط من مجموع 197 دولة طرف التي قامت بإشراك الشباب في صياغة سياساتها المناخية. وقد تم إبراز هذه التجربة رسميا على الصفحة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ أكتوبر 2025، كما وقع تقديمها خلال جلسة تفاوضية مخصصة للمساهمات المحددة وطنيا خلال أشغال المؤتمر.

وسيجمع كوب 30 قادة العالم وصنّاع السياسات والعلماء والمجتمع المدني للدفع قدما بأهداف اتفاق باريس وتسريع الحلول المناخية.
وينعقد المؤتمر في مدينة بيليم في البرازيل، حيث سيركّز على مفاوضات محورية تتعلق بالتمويل المناخي، وخفض الانبعاثات، والتكيّف، والقدرة على الصمود.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318660


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 17 نوفمبر 2025 | 26 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-17
22°-15
20°-14
22°-12
17°-10
  • Avoirs en devises
    24915,6

  • (17/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,42002 DT        1$ =2,93965 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/11)   909,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*