استعداداً لكأس العرب: المنتخب الجزائري يتعادل مع نظيره المصري 0-0

تعادل المنتخب الجزائري (أ') لكرة القدم مع نظيره المصري بنتيجة 0-0، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الاثنين على الملعب الدولي بالقاهرة، ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب قطر 2025 المقررة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.



تغييرات في التشكيلة الجزائرية





أجرى المدرب مجيد بوقرة عدة تغييرات مقارنة باللقاء الودي الأول بين الفريقين، من أبرزها:





* إشراك الحارس يوبا رايان يسلي (نادي ونديراس الكندي) أساسياً،

* مشاركة الهداف التاريخي لـ"الخضر" إسلام سليماني منذ البداية وهو يحمل شارة القيادة.



آخر اختبار قبل الموعد العربي

تُعد هذه المقابلة آخر محطة للمنتخب الجزائري (أ') قبل خوض نهائيات كأس العرب، حيث سيجري تربصاً جديداً خلال نهاية الشهر الجاري في الجزائر العاصمة، قبل السفر إلى الدوحة.



سوابق المواجهات خلال التحضيرات

* التقى المنتخبان يوم الجمعة الماضي في مباراة ودية على نفس الملعب، انتهت بفوز المنتخب المصري 3-2.

* خلال تربص أكتوبر الماضي بمدينة عنابة، خاض المنتخب الجزائري مباراتين وديتين أمام منتخب فلسطين:



* فوز جزائري 3-0 في اللقاء الأول،

* فوز فلسطيني 1-0 في المباراة الثانية.





يُذكر أن المنتخب الجزائري، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة العربية، تأهّل مباشرة إلى نهائيات كأس العرب "فيفا 2025".

