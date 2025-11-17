وزارة النقل ترصد نحو 532,6 مليون دينار لتنمية قطاع النقل سنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d4c149b0a3732.30125638_ifponkqljmheg.jpg width=100 align=left border=0>

ستخصص وزارة النقل اعتمادات دفع ذات صبغة تنموية تقدّر بنحو 532,6 مليون دينار خلال السنة المقبلة، وذلك لتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع تشمل تعزيز النقل الحديدي والجهوي، تنشيط المعابر البرية، وتحسين أداء الشركات العمومية العاملة في القطاع.



مشاريع البنية التحتية والنقل الحديدي





وفق مشروع الميزانية، ستتواصل الأشغال المتعلقة بـالقسط الأول من الشبكة الحديدية السريعة، إلى جانب المشاريع الجارية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة النقل بتونس.





كما تشمل البرامج:



* تجديد الشبكة الحديدية عبر الأشغال السنوية للسكة،

* تنفيذ القسط الأول من مشروع تأهيل 20 قطاراً ذاتي الجر وتوفير قطع الغيار الخاصة بها،

* إحداث مركز صيانة جديد،

* توفير تجهيزات السلامة وتهيئة مراكز الصيانة،

* تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس والقصرين،

* تجديد شبكة نقل الفسفاط،

* مضاعفة خط المكنين–المهدية.

أخبار ذات صلة: مشروع ميزانية مهمة النقل 2026: تطور في اعتمادات الدفع ضمن مهمّة النقل ب17،7 بالمائة...

توزيع الاعتمادات حسب الشركات والمؤسسات

* الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: 239,7 مليون دينار

* شركة النقل بتونس: 27,1 مليون دينار

* شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة: 145,7 مليون دينار

* شركة المترو الخفيف بصفاقس: 4,5 مليون دينار

* الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية: 36,1 مليون دينار

* الشركة الجديدة للنقل بقرقنة: 6,6 مليون دينار

* الشركات الجهوية للنقل البري: 40 مليون دينار

* شركة ميناء النفيضة: 24 مليون دينار

* المعهد الوطني للرصد الجوي: 15,7 مليون دينار



مشاريع الشركات وخطط التطوير

شركة النقل بتونس

ستعمل الشركة على:



* تهيئة الهيكل الأساسي لشبكة المترو،

* تدعيم الجسور بخط تونس – حلق الوادي – المرسى،

* تجديد السكة الأساسية للخط ذاته،

* تأهيل الحافلات وإصلاحها.



شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

سيتم:



* مواصلة إنجاز البنية التحتية لـالخط د الرابط بين تونس والقباعة،

* التقدم في تنفيذ مشروع المترو الخفيف بصفاقس.



الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية

رُصدت اعتمادات مخصصة لمعابر ملولة وبوشبكة ورأس جدير، بهدف دعم البنية التحتية وتحسين الأداء.



الشركات الجهوية للنقل البري

ستُعزَّز قدراتها الذاتية من خلال:



* تجديد الأسطول،

* بناء وتهيئة ورشات الصيانة،

* تحسين الخدمات للمواطن.



شركة ميناء النفيضة

ستواصل تنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية واستكمال الدراسات وتحديث التجهيزات.



المعهد الوطني للرصد الجوي

ستُخصص له اعتمادات بقيمة 15,7 مليون دينار تشمل:



* تطوير شبكة محطات الرصد بالمطارات،

* اقتناء وتركيز محطة متطورة لاستقبال بيانات الأقمار الاصطناعية.

وفق مشروع الميزانية، ستتواصل الأشغال المتعلقة بـ، إلى جانب المشاريع الجارية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة النقل بتونس.كما تشمل البرامج:عبر الأشغال السنوية للسكة،* تنفيذ القسط الأول منوتوفير قطع الغيار الخاصة بها،* إحداث* توفير تجهيزات السلامة وتهيئة مراكز الصيانة،الرابط بين تونس والقصرين،* تجديد شبكة: 239,7 مليون دينار: 27,1 مليون دينار: 145,7 مليون دينار: 4,5 مليون دينار: 36,1 مليون دينار: 6,6 مليون دينار: 40 مليون دينار: 24 مليون دينار: 15,7 مليون دينارستعمل الشركة على:* تهيئة الهيكل الأساسي لشبكة المترو،* تدعيم الجسور بخط* تجديد السكة الأساسية للخط ذاته،* تأهيل الحافلات وإصلاحها.سيتم:* مواصلة إنجاز البنية التحتية لـالرابط بين تونس والقباعة،* التقدم في تنفيذرُصدت اعتمادات مخصصة لمعابر، بهدف دعم البنية التحتية وتحسين الأداء.ستُعزَّز قدراتها الذاتية من خلال:* تجديد الأسطول،* بناء وتهيئة ورشات الصيانة،* تحسين الخدمات للمواطن.ستواصل تنفيذ مشروعواستكمال الدراسات وتحديث التجهيزات.ستُخصص له اعتمادات بقيمةتشمل:* تطوير شبكة* اقتناء وتركيز محطة متطورة لاستقبال بيانات