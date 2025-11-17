Babnet   Latest update 18:40 Tunis

وزارة النقل ترصد نحو 532,6 مليون دينار لتنمية قطاع النقل سنة 2026

ستخصص وزارة النقل اعتمادات دفع ذات صبغة تنموية تقدّر بنحو 532,6 مليون دينار خلال السنة المقبلة، وذلك لتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع تشمل تعزيز النقل الحديدي والجهوي، تنشيط المعابر البرية، وتحسين أداء الشركات العمومية العاملة في القطاع.

مشاريع البنية التحتية والنقل الحديدي


وفق مشروع الميزانية، ستتواصل الأشغال المتعلقة بـالقسط الأول من الشبكة الحديدية السريعة، إلى جانب المشاريع الجارية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة النقل بتونس.


كما تشمل البرامج:

* تجديد الشبكة الحديدية عبر الأشغال السنوية للسكة،
* تنفيذ القسط الأول من مشروع تأهيل 20 قطاراً ذاتي الجر وتوفير قطع الغيار الخاصة بها،
* إحداث مركز صيانة جديد،
* توفير تجهيزات السلامة وتهيئة مراكز الصيانة،
* تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس والقصرين،
* تجديد شبكة نقل الفسفاط،
* مضاعفة خط المكنين–المهدية.
توزيع الاعتمادات حسب الشركات والمؤسسات

* الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: 239,7 مليون دينار
* شركة النقل بتونس: 27,1 مليون دينار
* شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة: 145,7 مليون دينار
* شركة المترو الخفيف بصفاقس: 4,5 مليون دينار
* الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية: 36,1 مليون دينار
* الشركة الجديدة للنقل بقرقنة: 6,6 مليون دينار
* الشركات الجهوية للنقل البري: 40 مليون دينار
* شركة ميناء النفيضة: 24 مليون دينار
* المعهد الوطني للرصد الجوي: 15,7 مليون دينار

مشاريع الشركات وخطط التطوير

شركة النقل بتونس

ستعمل الشركة على:

* تهيئة الهيكل الأساسي لشبكة المترو،
* تدعيم الجسور بخط تونس – حلق الوادي – المرسى،
* تجديد السكة الأساسية للخط ذاته،
* تأهيل الحافلات وإصلاحها.

شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة

سيتم:

* مواصلة إنجاز البنية التحتية لـالخط د الرابط بين تونس والقباعة،
* التقدم في تنفيذ مشروع المترو الخفيف بصفاقس.

الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية

رُصدت اعتمادات مخصصة لمعابر ملولة وبوشبكة ورأس جدير، بهدف دعم البنية التحتية وتحسين الأداء.

الشركات الجهوية للنقل البري

ستُعزَّز قدراتها الذاتية من خلال:

* تجديد الأسطول،
* بناء وتهيئة ورشات الصيانة،
* تحسين الخدمات للمواطن.

شركة ميناء النفيضة

ستواصل تنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية واستكمال الدراسات وتحديث التجهيزات.

المعهد الوطني للرصد الجوي

ستُخصص له اعتمادات بقيمة 15,7 مليون دينار تشمل:

* تطوير شبكة محطات الرصد بالمطارات،
* اقتناء وتركيز محطة متطورة لاستقبال بيانات الأقمار الاصطناعية.


