مرصد حقوق الطفل ينظّم بباجة المنتدى الإقليمي الثاني "في الوقاية حماية" بمشاركة ولايات الإقليم الأوّل

نظّم مرصد حقوق الطفل، أمس الأحد، بالشراكة مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بباجة المنتدى الإقليمي الثاني "في الوقاية حماية" الهادف إلى تحويل نظريات الحماية إلى ممارسات تشاركيّة واقعيّة ، وذلك بمشاركة ولايات الإقليم الأوّل.



وضمّ اللقاءُ، وفقا لبلاغ صادر اليوم الإثنين عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، 150 مشاركًا من الأطفال واليافعين تتراوح سنهم بين 10 و16 سنة والاطارات وممثلين/ات عن الإدارات الجهوية والجمعيات من ولايات باجة وبنزرت والكاف وجندوبة.



وتمّ تصميم أنشطة المنتدى، وفق البلاغ، لتكون مرآةً لآراء الأطفال أنفسهم وفق رؤية تُعلي من صوتهم في تحديد المخاطر التي تهددهم وسبل مواجهتها.وأكدت مداخلات المندوبية الجهوية ومرصد حقوق الطفل على أهمية تحويل الطفل من "موضوع حماية" إلى "شريك في وضع الحلول"، خاصة في ظل التحديات الحديثة كالعنف الرقمي والإدمان، التي تتطلب وعيًا ذاتيًا مبكرًا.وتضمّن البرنامج أربع ورشات عمل مبتكرة جمعت بين التعلم والتفاعل، شملت "السلوكيات المحفوفة بالمخاطر: نفهمها ونحمي أنفسنا"، استخدمت فيها تقنيات المحاكاة لتمكين الأطفال من التعرف على أشكال العنف الرمزي والابتزاز الإلكتروني، مع تدريبهم على خطوات طلب المساعدة، و"الأمن السيبراني: خطوات واقعية نحو فضاء آمن"، وقدّم خلالها الخبراء تدريبًا عمليًّا حول إعدادات الخصوصية وتجنب المحتويات الخطرة، مع توضيح مفاهيم كـ"البصمة الرقمية" بلغة مُبسّطة".كما تمحورت الورشات حول مواضيع"شجرة الحقوق والواجبات"، التأمت في شكل نشاط تفاعلي ربط بين حقوق الطفل الأساسية (كالتعليم والتعبير) وواجباته المجتمعية، مع التركيز على قيم الكرامة والاحترام كأساس للتعايش ، و"التعبير الإبداعي: صوت الطفل من دون حواجز"، وخصّصت هذه الورشة مساحة المسرح التلقائي، حيث حوّل الأطفال مخاوفهم إلى لوحات ونصوص، كاشفين عن رؤيتهم لعالمٍ أكثر أمانًا.واختتم المنتدى الاقليمي بالمصادقة على "ميثاق التزامات الفاعلين في حماية حقوق الطفل " تضمّنت أفكار الأطفال واعتمد مقترحات مباشرة من الأطفال المشاركين.وتجدر الإشارة إلى أنّ المنتدى الإقليمي الأول انتظم بصفاقس لفائدة ولايات الإقليم الرابع نهاية الشهر الفارط ومن المنتظر أن تمتدّ هذه المبادرة التشاركية تدريجيًّا إلى باقي أقاليم الجمهورية.