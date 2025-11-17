بن عروس: 42 مؤسسة تربوية تشارك في الدورة التكوينية الأولى لمسابقة البصمة البيئية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك 42 مؤسسة تربوية من ولاية بن عروس (26 اعدادية وثانوية و16 ابتدائية) في الدورة التكوينية التحضيرية الأولى لمسابقة البصمة البيئية، التي احتضنها اليوم الاثنين الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات ببن عروس وتستهدف بالأساس منشطي نوادي البيئة بالمؤسسات التربوية المشاركة.

وأفادت رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للتربية جيهان الدمرجي في تصريح لصحفي "وات" بان هذه الدورة التكوينية هي الاولى التي تشارك فيها المؤسسات التربوية بولاية بن عروس، بعد ان تم ادراج الولاية في مسابقة كأس البصمة البيئية.

واشتمل برنامج الدورة التكوينية التي امنها ممثل عن الإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، وممثل عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بسوسة، التعريف بمسابقة البصمة البيئية والقيام بورشات تحسيسية في كيفية نشر الثقافة البيئية، مع تقديم تجربة احدى المؤسسات التربوية المتوجة، وعرض حول التخمير العضوي للنفايات.





وشرعت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية خلال السنة الدراسية المنقضية في انجاز مسابقة وطنية بيئية أطلقت عليها "كاس البصمة البيئية " وهي المساحة من الأرض اللازمة لتلبية حاجياتنا واستيعاب نفاياتنا.



وتهدف هذه المسابقة الى تعريف التلاميذ بالبصمة البيئية، واحداث نوع جديد من المسابقات البيئية على غرار المسابقات الرياضية، وتعزيز نشاط نوادي البيئة بالمؤسسات التربوية، وتعويد التلاميذ على تبني سلوك بيئي سليم وفعال وهي المبادئ الإجرائية التي تعمل عليها الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي التي ترمي لنشر الثقافة البيئية وغرس مقومات التربية البيئية لدى الناشئة.

وتعتمد المسابقة، وفق رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للتربية، على جانب نظري يتمثل في تنظيم الدورات التكوينية لفائدة منشطي نوادي البيئة بالمؤسسات التربوية، وكذلك على جانب تطبيقي يتمثل في المحافظة على الماء والطاقة والتصرف المستدام في النفايات ، وتهيئة وصيانة الحدائق المدرسية ، والمشاركة في المسابقات من خلال تقديم وانجاز مشروع بيئي متجدد. وشرعت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية خلال السنة الدراسية المنقضية في انجاز مسابقة وطنية بيئية أطلقت عليها "كاس البصمة البيئية " وهي المساحة من الأرض اللازمة لتلبية حاجياتنا واستيعاب نفاياتنا.وتهدف هذه المسابقة الى تعريف التلاميذ بالبصمة البيئية، واحداث نوع جديد من المسابقات البيئية على غرار المسابقات الرياضية، وتعزيز نشاط نوادي البيئة بالمؤسسات التربوية، وتعويد التلاميذ على تبني سلوك بيئي سليم وفعال وهي المبادئ الإجرائية التي تعمل عليها الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي التي ترمي لنشر الثقافة البيئية وغرس مقومات التربية البيئية لدى الناشئة.وتعتمد المسابقة، وفق رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للتربية، على جانب نظري يتمثل في تنظيم الدورات التكوينية لفائدة منشطي نوادي البيئة بالمؤسسات التربوية، وكذلك على جانب تطبيقي يتمثل في المحافظة على الماء والطاقة والتصرف المستدام في النفايات ، وتهيئة وصيانة الحدائق المدرسية ، والمشاركة في المسابقات من خلال تقديم وانجاز مشروع بيئي متجدد.