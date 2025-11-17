Babnet   Latest update 18:40 Tunis

برشلونة يعود إلى كامب نو يوم السبت المقبل بعد غياب عامين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691b5c5a3a58d4.72615129_nomgkiqfpjelh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 18:32
      
 سيعود برشلونة إلى خوض المباريات الرسمية على ملعبه الشهير كامب نو يوم السبت، لأول مرة منذ عامين ونصف، عندما يستضيف أتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسيكون اليوم مليئا بالمشاعر، حيث يعيد النادي افتتاح ملعبه الذي جدده جزئيا، مع سعة مؤقتة أقل من المعتاد، ضمن مشروعه الطموح لتطوير الملعب.

وقال برشلونة في بيان اليوم الاثنين "المباراة المقررة ضمن الجولة 13 من الدوري أمام أتليتيك بيلباو، يوم السبت 22 نوفمبر في الساعة 16:15 (بالتوقيت المحلي)، ستقام أخيرا على ملعب سبوتيفاي كامب نو".

وأوضح النادي أن السعة المسموح بها حاليا تبلغ 45,401 متفرج، أي أقل بكثير من السعة النهائية المستهدفة البالغة 105,000 مقعد بعد اكتمال أعمال التجديد.
وأضاف البيان "يحتفل برشلونة بعودته للمنافسة على ملعبه، ومواصلة التقدم في مشروع التحول الشامل للكامب نو الجديد".
وكان آخر لقاء رسمي لبرشلونة على كامب نو في 28 ماي 2023 أمام مايركا، قبل إغلاق الملعب لأعمال التجديد الكبرى.
ومنذ ذلك الحين، خاض الفريق مبارياته على ملعب مونتجويك الأولمبي، الذي لديه نفس السعة المؤقتة حاليا للكامب نو.
وأشار النادي إلى أنه يتواصل مع الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) من أجل إقامة مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة أمام أينتراخت فرانكفورت على الكامب نو بعد تجديده، لكن التأكيد الرسمي لم يصدر بعد.
ورغم أن التجديدات تعني أن الجماهير لن تشهد الملعب بكامل طاقته بعد، فإن الترتيبات المؤقتة تمنح المشجعين الفرصة للعودة إلى ملعبهم المحبب. 


