زغوان: الشركة الأهلية الجهوية للمنتوجات الغابية والفلاحية "ريتاج " بالفحص تحقق انتاجا يفوق 28 طنا من الخروب

حققت الشركة الأهلية الجهوية للمنتوجات الغابية والفلاحية "ريتاج " بالفحص إنتاجا من الخرّوب يفوق 28 طنا على مساحة 2100 هكتار من أراضي غابية تسوغتها من الإدارة العامة للغابات بمقتضى بتة عمومية بالإشهار والمزاد العلني لمدة 3 أشهر انطلاقا من موفى شهر جويلية

وأوضح رئيس مجلس ادارة الشركة طارق الكنزاري لصحفي "وات"، أن مساحة أشجار الخروب التي تم استغلالها تتوزع بين مقسمين الأول بغابة بنت سعيدان ويمسح 1200 هكتار وفر انتاج 5ر16 طنا من الخروب والثاني بمنطقة الزبيدين بمساحة 900 هكتار ووفر 12 طنا.

وأشار إلى أنه تم تخزين المحصول في مستودع تتوفر فية الشروط الصحية، وذلك في انتظار بيعه بالمزاد العلني لضمان أوفر المرابيح لفائدة الشركة، لافتا إلى أن موسم جني مادة الخروب مكن من خلق 50 موطن شغل لمدة 3 أشهر.





وذكر المدير الجهوي التشغيل والتكوين المهني أنيس الأشهب أن الشركة الأهلية "ريتاج " هي ثالث شركة أهلية ناشطة بالجهة من جملة 13 شركة تم تأسيسها ، وتتميز بتمويل أنشطتها بمواردها الذاتية دون اللجوء إلى الاقتراض أو المؤسسات الممولة.