ألعاب التضامن الاسلامي : التونسي معتز العيفاوي يحرز الميدالية البرونزية
أحرز لاعب التايكواندو التونسي معتز العيفاوي الميدالية البرونزية لوزن ما فوق 82 كغ ضمن منافسات ألعاب التضامن الاسلامي المقامة في السعودية.
وجاء ذلك اثر فوزه على التركي ايمري اتيسلي بنتيجة 2 - 0 .
وهي الميدالية البرونزية الثانية للمنتخب التونسي للتايكواندو بعد برونزية محمد أمين الزغلامي (-54 كغ).
وجاء ذلك اثر فوزه على التركي ايمري اتيسلي بنتيجة 2 - 0 .
وهي الميدالية البرونزية الثانية للمنتخب التونسي للتايكواندو بعد برونزية محمد أمين الزغلامي (-54 كغ).
وبهذا ارتفع رصيد المشاركة التونسية في ألعاب التضامن الاسلامي الى ذهبيتين و3 فضيات و7 برونزيات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318646