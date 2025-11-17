Babnet   Latest update 18:40 Tunis

ألعاب التضامن الاسلامي : التونسي معتز العيفاوي يحرز الميدالية البرونزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691b5b32f07686.62789349_gohfneqpmlkji.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 18:27 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أحرز لاعب التايكواندو التونسي معتز العيفاوي الميدالية البرونزية لوزن ما فوق 82 كغ ضمن منافسات ألعاب التضامن الاسلامي المقامة في السعودية.
وجاء ذلك اثر فوزه على التركي ايمري اتيسلي بنتيجة 2 - 0 .
وهي الميدالية البرونزية الثانية للمنتخب التونسي للتايكواندو بعد برونزية محمد أمين الزغلامي (-54 كغ).

وبهذا ارتفع رصيد المشاركة التونسية في ألعاب التضامن الاسلامي الى ذهبيتين و3 فضيات و7 برونزيات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318646


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 17 نوفمبر 2025 | 26 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:11
14:49
12:11
06:59
05:30
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-17
21°-15
21°-14
22°-12
15°-11
  • Avoirs en devises
    24915,6

  • (17/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,42002 DT        1$ =2,93965 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/11)   909,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*