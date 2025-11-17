ألعاب التضامن الاسلامي : التونسي معتز العيفاوي يحرز الميدالية البرونزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691b5b32f07686.62789349_gohfneqpmlkji.jpg width=100 align=left border=0>

أحرز لاعب التايكواندو التونسي معتز العيفاوي الميدالية البرونزية لوزن ما فوق 82 كغ ضمن منافسات ألعاب التضامن الاسلامي المقامة في السعودية.

وجاء ذلك اثر فوزه على التركي ايمري اتيسلي بنتيجة 2 - 0 .

وهي الميدالية البرونزية الثانية للمنتخب التونسي للتايكواندو بعد برونزية محمد أمين الزغلامي (-54 كغ).





وبهذا ارتفع رصيد المشاركة التونسية في ألعاب التضامن الاسلامي الى ذهبيتين و3 فضيات و7 برونزيات.