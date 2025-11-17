Babnet   Latest update 18:40 Tunis

الاتحاد الأوروبي يسلّم تونس 47 سيارة إسعاف كاملة التجهيز

Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 18:24
      
سلم الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، 47 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى تونس في إطار برنامج "الصحة عزيزة"، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوصول إليها في الخطوط الأمامية داخل مختلف الهياكل الصحية، وفق ما أعلنت عنه بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس في بلاغ لها.

وأوضحت البعثة أن برنامج "الصحة عزيزة"، الذي يهدف إلى تعزيز النظام الصحي في تونس وخاصة خدمات الرعاية الأساسية، قام في مرحلته الثانية بتمويل اقتناء حوالي 2400 معدة طبية بقيمة جملية تناهز 136 مليون دينار.



وتأتي هذه الهبات لتعزز الخدمات الصحية، في مجالات مختلفة مثل الرعاية المركزة والطارئة والتشخيص وإعادة التأهيل البدني وصحة الأسنان والعين والسرطان وغيرها، بالإضافة إلى أسطول مكوّن من 263 مركبة بما في ذلك 50 سيارة إسعاف وأجهزة كمبيوتر، وفقا للبلاغ ذاته.


