الاتحاد الأوروبي يسلّم تونس 47 سيارة إسعاف كاملة التجهيز

سلم الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، 47 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى تونس في إطار برنامج "الصحة عزيزة"، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوصول إليها في الخطوط الأمامية داخل مختلف الهياكل الصحية، وفق ما أعلنت عنه بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس في بلاغ لها.وأوضحت البعثة أن برنامج "الصحة عزيزة"، الذي يهدف إلى تعزيز النظام الصحي في تونس وخاصة خدمات الرعاية الأساسية، قام في مرحلته الثانية بتمويل اقتناء حوالي 2400 معدة طبية بقيمة جملية تناهز 136 مليون دينار.