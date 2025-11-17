تطاوين: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تنظم يوما جهويا حول استغلال مادة المرجين في القطاع الفلاحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/zaytoun.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين، صباح اليوم الاثنين، يوما إعلاميا جهويا مخصصا لفرش مادة المرجين في المجال الفلاحي بمنطقة وادي الغار بتطاوين الشمالية، تحت إشراف والي الجهة أمير القابسي وبحضور المدير العام لمعهد الزيتونة البشير بن روينة، وتضمّن البرنامج عروضا وورشات تناولت أساسا التقنيات الحديثة المعتمدة في استغلال مخلفات زيت الزيتون في تسميد التربة وإعداد أعلاف الماشية وغيرها من الاستخدامات الفلاحية.

وانطلق اليوم الجهوي بتقديم سلسلة من المداخلات حول أهمية استغلال مادة المرجين في الأراضي الفلاحية، حيث بيّن مدير معهد الزيتونة، خلال مداخلته، مختلف الطرق والتقنيات الفنية المتعلقة بعملية تثمين هذه المادة، إضافة إلى عرض التجارب المنجزة في هذا المجال والإجابة على أبرز المسائل التي طرحها الفلاحون.

وقال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين، المنجي شنيتر، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ قطاع الزياتين يعتبر قطاعا واعدا في الجهة، وذو خصوصية، حيث تضمّ الجهة أكثر من 2 مليون شجرة زيتون، وتمثل الغراسات الفتية منها نسبة 76 بالمئة، وأضاف أن تنظيم هذا اليوم الجهوي يندرج في إطار دعم القطاع عبر تمرير أهم التقنيات الفنية والعلمية المتعلقة باستغلال مخلفات زيت الزيتون، وخاصة مادة المرجين.





وأضاف شنيتر أنّ وحدة تثمين فضلات زيت الزيتون، تمثل دافعا مهما في اتجاه إعادة رسكلة هذا المنتوج الفلاحي الهام، مشيرا في السياق ذاته إلى أنّ المندوبية عملت على إبرام شراكات بين المعاصر والمجامع الفلاحية بالجهة، بهدف توفير مخلفات زيت الزيتون وإعادة تدويرها ووضعها على ذمة المجامع واستغلالها في الأراضي السقوية.



واكد أنّ عملية استغلال مادة المرجين تواجه بعض التحديات، أبرزها بُعد المستغلات الفلاحية عن المعاصر وما يترتب عنه من ارتفاع تكلفة نقل هذه المادة، إضافة إلى الحاجة إلى التأطير الفني ومدى استعداد الفلاحين للانخراط في العملية، وأشار إلى أن الوضعية شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث ارتفع عدد الملفات الواردة على المندوبية إلى 48 مطلب فرش مرجين، تمت الموافقة على 39 منها، وذلك في إطار احترام المعايير الفنية وتلقي التأطير المناسب.

واختُتم اليوم الجهوي بزيارة ميدانية إلى أحد الحقول الفلاحية، حيث تمت معاينة تجربة تطبيقية لفرش مادة المرجين على الغراسات، باستخدام ثلاثة صهاريج خُصّصت للغرض.



جود

