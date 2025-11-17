Babnet   Latest update 20:11 Tunis

مدنين: تمرين محاكاة تطبيقي لاخماد حريق بوحدة صناعية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62d7b7d22219b4.69877038_fpjiohmqgnlek.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 19:10
      
نفذت الحماية المدنية بمدنين بمشاركة الجمعية الجهوية لمتطوعي الحماية المدنية، عملية بيضاء بوحدة صناعية للتقنيات المبتكرة للف بمنطقة كوتين من معتمدية سيدي مخلوف، وذلك في تمرين محاكاة تطبيقي لاخماد حريق نتج عن انفجار قارورة غاز وانقاذ مصابين اثنين جراء هذا الانفجار، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين.

وجاءت هذه العملية التي انتظمت منذ يومين بهدف اختبار الجاهزية البشرية واللوجستية وسرعة التدخل ولتدريب متطوعي الحماية المدنية على مثل هذه العمليات في عمل تطبيقي يمثل رافدا لحلقات التكوين التي ينتفع منها المتطوعون، مما يجعل مساهمتهم فعالة وتدخلاتهم ناجعة.

يذكر ان عددا من متوطوعي الجمعية نظم مؤخرا تربصا مغلقا حول مجابهة الكوارث الطبيعية ومنها مجابهة الحرائق في اطار مزيد تنمية المهارات وتطوير المكتسبات حتى يكون المتطوع في خدمة الحماية المدنية ومعاضدا لجهودها.


