الاستثمارات الدولية في تونس ترتفع بنسبة 28,1 بالمائة
سجّلت الاستثمارات الدولية في تونس بنهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ارتفاعاً بنسبة 28,1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 39,7 بالمائة مقارنة بسنة 2023، و58,1 بالمائة مقارنة بسنة 2022. وبلغ إجمالي التدفقات مع موفّى سبتمبر 2588,7 مليون دينار، مدفوعاً أساساً بزيادة ملحوظة في الاستثمارات المالية المباشرة، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
استثمارات المحافظ ترتفع دون تجاوز 52,7 مليون دينار
أوضحت البيانات أن استثمارات المحافظ، رغم ارتفاعها بنسبة 56,8 بالمائة، لم تتجاوز 52,7 مليون دينار خلال نفس الفترة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتفع بـ27,7 بالمائةسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً بنسبة 27,7 بالمائة، لتبلغ 2536 مليون دينار مقابل 1986,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
توزيع الاستثمارات حسب القطاعات* الصناعة: 63,6 من مجموع الاستثمارات المباشرة بقيمة 1613 مليون دينار.
* الطاقة: 19,5 بما قيمته 493,5 مليون دينار.
* الخدمات: 14,4 بما قيمته 366,3 مليون دينار.
* الفلاحة: 2,5 بما قيمته 63,1 مليون دينار.
الاستثمارات حسب البلدانتصدّرت فرنسا قائمة المستثمرين الأجانب في تونس (باستثناء الطاقة) باستثمارات قدرها 639,9 مليون دينار، تمثل 31,3 من الإجمالي، تليها:
* ألمانيا: 294 مليون دينار
* إيطاليا: 242,4 مليون دينار
* هولندا: 153,7 مليون دينار
* الولايات المتحدة: 108,2 مليون دينار
القطاع الصناعي في الصدارةيستحوذ القطاع الصناعي على 63,6 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، خصوصاً في قطاعات:
الكهرباء، الإلكترونيك، الميكانيك، النسيج، الصناعات الغذائية، ما يعزز مكانته كوجهة أولى لهذه الاستثمارات.
أهداف 2026: مضاعفة الاستثمارات وتوجيهها نحو القيمة المضافةتسعى تونس إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 4 مليار دينار سنة 2026، مع تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل:
السيارات، الطيران، الصناعات الدوائية، الاقتصاد الرقمي، الصناعات الغذائية، والمنسوجات التقنية.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة، وفق مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، على:
* رفع نسبة الإدماج الصناعي في قطاع السيارات من 40 إلى 55 مع نهاية 2026،
* اعتماد مصفوفة بلد/قطاع لتوجيه الجهود نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة،
* تحسين جاذبية تونس في خارطة الاستثمار الدولية عبر رؤية أكثر نجاعة وفاعلية.
