الاستثمارات الدولية في تونس ترتفع بنسبة 28,1 بالمائة

سجّلت الاستثمارات الدولية في تونس بنهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ارتفاعاً بنسبة 28,1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 39,7 بالمائة مقارنة بسنة 2023، و58,1 بالمائة مقارنة بسنة 2022. وبلغ إجمالي التدفقات مع موفّى سبتمبر 2588,7 مليون دينار، مدفوعاً أساساً بزيادة ملحوظة في الاستثمارات المالية المباشرة، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.



استثمارات المحافظ ترتفع دون تجاوز 52,7 مليون دينار



الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتفع بـ27,7 بالمائة



توزيع الاستثمارات حسب القطاعات



الاستثمارات حسب البلدان



القطاع الصناعي في الصدارة



أهداف 2026: مضاعفة الاستثمارات وتوجيهها نحو القيمة المضافة



أوضحت البيانات أن، رغم ارتفاعها بنسبة، لم تتجاوزخلال نفس الفترة.سجلتنمواً بنسبة، لتبلغمقابلخلال نفس الفترة من سنة 2024.: 63,6 من مجموع الاستثمارات المباشرة بقيمة: 19,5 بما قيمته: 14,4 بما قيمته: 2,5 بما قيمتهتصدّرتقائمة المستثمرين الأجانب في تونس (باستثناء الطاقة) باستثمارات قدرها، تمثلمن الإجمالي، تليها:: 294 مليون دينار: 242,4 مليون دينار: 153,7 مليون دينار: 108,2 مليون ديناريستحوذعلىمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، خصوصاً في قطاعات:، ما يعزز مكانته كوجهة أولى لهذه الاستثمارات.تسعى تونس إلىلتصل إلىسنة 2026، مع تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل:وتقوم الاستراتيجية الجديدة، وفق، على:في قطاع السيارات من 40 إلى 55 مع نهاية 2026،* اعتمادلتوجيه الجهود نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة،* تحسين جاذبية تونس في خارطة الاستثمار الدولية عبر رؤية أكثر نجاعة وفاعلية.