مشروع ميزانية الدولة 2026: نواب الجهات والأقاليم يجمعون على الوضعية الكارثية لقطاع النقل

أجمع نوّاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس النواب، المنعقدة الاثنين والمخصّصة لمناقشة مهمة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على توصيف وضع القطاع بمختلف مكوّناته البري والجوي والبحري بـأنه كارثي.



تردّي الخدمات وتآكل الأسطول



ملف رخص التاكسي



مشروع المترو الخفيف بصفاقس



المنطقة الاقتصادية الحدودية تيجي–مشهد صالح



النقل بالجهات واحتجاجات المواطنين



الشركات الأهلية في مجال النقل



هيكلة القطاع وتعيين المسؤولين



انسحاب نواب المهدية



أوضح النواب أنّ، و، و، إلى جانب، تعكس مستوى التدهور الذي بلغه قطاع يُعدّ محورياً في حياة المواطنين وفي مختلف مجالات التنمية.تطرق النائبإلى ما وصفه بـ"الطرق الملتوية" في إسناد، معتبراً أنّ الملف، العالق منذ سنة 2004، يشهدويحتاج إلى معالجة عاجلة.أثار النائب نفسه مسألةالذي يحيط بمشروع، واصفاً إياه بـ"ملف سياسي بامتياز"، مشيراً إلى أنّ الوعود المتتالية لم تُفعّل، ومطالباً بالكشف عنالنائبتناول تعطّل مشروع، مبيناً أنّ التقاعس المستمر منذيحرم الجهة من مشروع تنموي قادر على خلقبين تطاوين والجنوب الليبي وتنشيط الحركة التجارية وتخفيف الضغط علىمن جانبه، تطرّق النائبإلى احتجاجات المواطنين بسبب تدهور خدمة النقل، على غراربالمهيذبة (سوسة) نتيجة غياب. كما تساءل عن أسباب غيابرغم توفركما طرح النائب تساؤلات حولوالغاية من إحداثها، متسائلاً إن كان الهدفعن المناطق أوداخل البلديات.أشار النائبإلى صعوبات الوزارة في التوفيق بين حاجيات الجهات والموارد المالية المحدودة، مؤكداً الحاجة إلىللقطاع.أما النائبفسأل عن أسباب غيابعلى رأس عدة شركات وطنية وجهوية والاكتفاء بمتصرفين مفوضين، منهاشهدت الجلسة انسحاب نواباحتجاجاً على ما اعتبروهمن وزير التجهيز بخصوص مطالب الجهة خلال جلسة سابقة.وأكد النائبأنّ ما حدث "يواصل سياسة التسويف ويضرّ بالتنمية العادلة"، رافضاً أن يكون النواب "شهود زور" على برامج لم يشاركوا في صياغتها، وداعياً رئيسي المجلسين لتحمّل مسؤولياتهما.