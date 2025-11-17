Babnet   Latest update 15:33 Tunis

مشروع ميزانية الدولة 2026: نواب الجهات والأقاليم يجمعون على الوضعية الكارثية لقطاع النقل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691b23d0d178d2.88169854_inepfogljqhkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025
      
أجمع نوّاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس النواب، المنعقدة الاثنين والمخصّصة لمناقشة مهمة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على توصيف وضع القطاع بمختلف مكوّناته البري والجوي والبحري بـأنه كارثي.

تردّي الخدمات وتآكل الأسطول


أوضح النواب أنّ تردّي الخدمات، وتكرر الأعطال، وعدم انتظام الرحلات، إلى جانب تآكل الأسطول والتجهيزات، تعكس مستوى التدهور الذي بلغه قطاع يُعدّ محورياً في حياة المواطنين وفي مختلف مجالات التنمية.


ملف رخص التاكسي

تطرق النائب فهمي مبارك إلى ما وصفه بـ"الطرق الملتوية" في إسناد رخص التاكسي، معتبراً أنّ الملف، العالق منذ سنة 2004، يشهد فساداً وتلاعباً ويحتاج إلى معالجة عاجلة.

مشروع المترو الخفيف بصفاقس

أثار النائب نفسه مسألة الغموض الذي يحيط بمشروع المترو الخفيف بصفاقس، واصفاً إياه بـ"ملف سياسي بامتياز"، مشيراً إلى أنّ الوعود المتتالية لم تُفعّل، ومطالباً بالكشف عن الأطراف المعرقلة.

المنطقة الاقتصادية الحدودية تيجي–مشهد صالح

النائب كمال لحمر تناول تعطّل مشروع المنطقة الاقتصادية الحدودية مع ليبيا (تيجي–مشهد صالح)، مبيناً أنّ التقاعس المستمر منذ 15 سنة يحرم الجهة من مشروع تنموي قادر على خلق ربط مباشر بين تطاوين والجنوب الليبي وتنشيط الحركة التجارية وتخفيف الضغط على معبر ذهيبة–وازن.

النقل بالجهات واحتجاجات المواطنين

من جانبه، تطرّق النائب محمد معز الشريف إلى احتجاجات المواطنين بسبب تدهور خدمة النقل، على غرار غلق الطريق الوطنية رقم 1 بالمهيذبة (سوسة) نتيجة غياب الحافلة المدرسية. كما تساءل عن أسباب غياب خط جوي مباشر مع ليبيا رغم توفر مطارَي المنستير والنفيضة.

الشركات الأهلية في مجال النقل

كما طرح النائب تساؤلات حول حق إنشاء الشركات الأهلية للنقل والغاية من إحداثها، متسائلاً إن كان الهدف فكّ العزلة عن المناطق أو منافسة التاكسي الفردي والجماعي داخل البلديات.

هيكلة القطاع وتعيين المسؤولين

أشار النائب ناجي بن كيلاني إلى صعوبات الوزارة في التوفيق بين حاجيات الجهات والموارد المالية المحدودة، مؤكداً الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للقطاع.
أما النائب قيس لواتي فسأل عن أسباب غياب مديرين عامين على رأس عدة شركات وطنية وجهوية والاكتفاء بمتصرفين مفوضين، منها الخطوط الجوية التونسية.

انسحاب نواب المهدية

شهدت الجلسة انسحاب نواب جهة المهدية احتجاجاً على ما اعتبروه تسويفاً من وزير التجهيز بخصوص مطالب الجهة خلال جلسة سابقة.
وأكد النائب سليم سالم أنّ ما حدث "يواصل سياسة التسويف ويضرّ بالتنمية العادلة"، رافضاً أن يكون النواب "شهود زور" على برامج لم يشاركوا في صياغتها، وداعياً رئيسي المجلسين لتحمّل مسؤولياتهما.





