وزارة التربية تنشر الاجراءات الاستثنائية لمترشحي الباكالوريا من ذوي الإعاقة والاضطرابات الخصوصية

Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 14:04
      
نشرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، الإجراءات الاستثنائية التي سيقع اعتمادها خلال الاختبارات الكتابية والتطبيقية لامتحان الباكالوريا دورة 2026 لفائدة بعض المترشحين من ذوي الإعاقة والاضطرابات الخصوصية في التعلم، وذلك بعد التثبّت من ملفاتهم الطبية، وفق ما جاء في منشور صادر عن الإدارة العامة للامتحانات.

وتخول الإجراءات الجديدة لأصحاب الإعاقة العضوية الذين يعانون من بطء في الكتابة الحصول على وقت إضافي يقدر بثلث الوقت القانوني المخصص لكل حصة من حصص الامتحان، مع توفير قاعة خاصة للمترشح. أما المترشحون العاجزون عن الكتابة فبإمكانهم الاستعانة بتلميذ يقوم بدور "كاتب".



كما حددت الوزارة حزمة من الترتيبات الخاصة بأصحاب الإعاقة البصرية، وفق درجاتها، من بينها تضخيم خط نصوص المواضيع لفائدة ذوي الإعاقة البصرية المتوسطة، إضافة إلى تمتيعهم بثلث الوقت القانوني وتوفير قاعة خاصة، مع إمكانية الاستعانة بتلميذ كاتب. أما المترشحون الذين يعانون من فقدان بصر مفاجئ فيستفيدون من الإجراءات نفسها مع توفير "قارئ" للمواضيع.

وبالنسبة لأصحاب الإعاقة السمعية، فيسمح لهم بحمل أجهزة السمع، ويتمتعون، إلى جانب أصحاب الإعاقة الذهنية من الصنف الخفيف، بثلث الوقت الإضافي وقاعة خاصة إن لزم الأمر.

كما يشمل المنشور الإجراءات المخصصة للمترشحين من ذوي الاضطرابات الخصوصية في التعلم، واضطرابات طيف التوحد، وأطفال القمر، على غرار تضخيم الخط، وتوفير ثلث الوقت الإضافي، وإتاحة الاستعانة بتلميذ واحد يكون "كاتبا" و"قارئا"، إلى جانب تخصيص قاعة مناسبة أو قاعة مهيأة لاستقبال أطفال القمر.

أما في ما يتعلق بالاختبارات التطبيقية، فتشمل الامتيازات تضخيم الخط، والسماح بحمل جهاز السمع، وإضافة ثلث الوقت القانوني للحصة، مع توفير فضاء خاص بالمترشح عند الضرورة. كما يُسمح لمرضى السكري بحمل آلة قياس نسبة السكر في الدم.

وأكدت الإدارة العامة للامتحانات أنّه سيتم اعتماد إجراء واحد أو أكثر من هذه الإجراءات، تبعا لطبيعة وضعية كل مترشح.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318630


