تنظيم أيّام ترويجية لفائدة المنتجات الحرفية للشركات الأهليّة من 17 إلى 22 نوفمبر 2025 بقاعة الأخبار بالعاصمة

تحتضن قاعة الأخبار بالعاصمة، من 17 إلى 22 نوفمبر 2025، الأيّام الخاصّة الترويجية بمنتوجات الشركات الأهلية الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية.



وأفاد الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في بلاغ أصدره، الإثنين، أن تنظيم التظاهرة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى مزيد دعم الشركات الأهلية وتشجيعها على تسويق منتوجاتها وإبراز مميّزاتن الحرف التقليدية التونسيّة.









وأفاد الديوان في بلاغه، أنّه وقع تخصيص فضاء عرض مجاني يضم مجموعة واسعة من المنتوجات الحرفية من بينها النسيج اليدوي والخياطة الرفيعة وتقطير الأعشاب والعطورات الطبيعية والخزف والفخار التقليدي، إضافة إلى منتوجات أخرى تعكس تنوّع المخزون الحرفي الوطني وتمثل خصوصيات مختلف الجهات.



