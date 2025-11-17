Babnet   Latest update 15:33 Tunis

تنظيم أيّام ترويجية لفائدة المنتجات الحرفية للشركات الأهليّة من 17 إلى 22 نوفمبر 2025 بقاعة الأخبار بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 14:22 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تحتضن قاعة الأخبار بالعاصمة، من 17 إلى 22 نوفمبر 2025، الأيّام الخاصّة الترويجية بمنتوجات الشركات الأهلية الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية.

وأفاد الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في بلاغ أصدره، الإثنين، أن تنظيم التظاهرة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى مزيد دعم الشركات الأهلية وتشجيعها على تسويق منتوجاتها وإبراز مميّزاتن الحرف التقليدية التونسيّة.



وأفاد الديوان في بلاغه، أنّه وقع تخصيص فضاء عرض مجاني يضم مجموعة واسعة من المنتوجات الحرفية من بينها النسيج اليدوي والخياطة الرفيعة وتقطير الأعشاب والعطورات الطبيعية والخزف والفخار التقليدي، إضافة إلى منتوجات أخرى تعكس تنوّع المخزون الحرفي الوطني وتمثل خصوصيات مختلف الجهات.

ويرجى من الأيّام الترويجية، بحسب المصدر ذاته، مرافقة الشركات الأهليّة ونعزيز قدراتها على تطوير منتوجاتها دعما للاقتصاد التضامني والاجتماعي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318629


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 17 نوفمبر 2025 | 26 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:11
14:49
12:11
06:59
05:30
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-17
21°-15
21°-14
22°-12
15°-11
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   909,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*