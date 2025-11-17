خلال شهر أكتوبر 2025 : الديوانة تحجز بضائع مهرّبة بقيمة تقارب 30 مليون دينار في عدة ولايات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64663ff2046fb0.15325778_lfjnohipmgkeq.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت وحدات الحرس الديواني خلال شهر أكتوبر 2025 بكل من تونس وجندوبة وسوسة وقفصة ومدنين وصفاقس من حجز كميات هامة من البضائع الاستهلاكية المهرّبة، بلغت قيمتها الجملية 29,8 مليون دينار، دون احتساب قيمة وسائل النقل.



ووفق بلاغ صادر مساء الأحد عن الديوانة التونسية، فقد تم رفع 1550 محضراً في إطار هذه العمليات التي تندرج ضمن المجهودات الوطنية لمكافحة التهريب على كامل التراب التونسي.









أبرز المحجوزات

* ذهب ومرجان مهرّب بقيمة 1,5 مليون دينار

* ملابس جاهزة مهرّبة بقيمة 1,1 مليون دينار

* سجائر مهرّبة بقيمة مليون دينار

* 42 طناً من المواد الغذائية المهرّبة

* 24 ألف لتر من الزيت النباتي المهرب

* هواتف جوالة وتوابعها بقيمة 2,8 مليون دينار بقيمةبقيمةبقيمةالمهرّبةالمهرببقيمة