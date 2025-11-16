الرابطة الثانية (الجولة التاسعة): نتائج الدفعة الثانية والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

دارت اليوم الأحد مقابلات الدفعة الثانية من الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وشهدت مواجهات حاسمة في المجموعتين، أسفرت عن تغييرات في الترتيب مع مواصلة بعض الفرق تعزيز مواقعها في الصدارة.



نتائج المجموعة الأولى





الأحد 16 نوفمبر 2025





* سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة 0/2

* كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس 3/1



السبت 15 نوفمبر 2025



* جمعية مقرين – نادي حمام الأنف 1/0

* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – أمل حمام سوسة 1/0

* هلال مساكن – اتحاد بوسالم 0/3

* هلال الشابة – مكارم المهدية 1/1

* اتحاد تطاوين – نادي محيط قرقنة 0/3



ترتيب المجموعة الأولى

| الفريق | نقاط | لعب |

| ----------------------------- | ---- | --- |

| نادي حمام الأنف | 22 | 9 |

| اتحاد تطاوين | 20 | 9 |

| أمل حمام سوسة | 17 | 9 |

| سبورتينغ بن عروس | 16 | 9 |

| هلال مساكن | 16 | 9 |

| بعث بوحجلة | 14 | 9 |

| مكارم المهدية | 12 | 9 |

| هلال الشابة | 11 | 9 |

| جمعية مقرين | 10 | 9 |

| سكك الحديد الصفاقسي | 9 | 9 |

| محيط قرقنة | 7 | 9 |

| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 6 | 9 |

| كوكب عقارب | 5 | 9 |

| اتحاد بوسالم | 5 | 9 |



نتائج المجموعة الثانية

الأحد 16 نوفمبر 2025



* جمعية أريانة – النادي القربي 2/0

* جندوبة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد 0/2

* اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة 1/3

* نسر جلمة – القلعة الرياضية 0/1

* الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين 1/4

* هلال الرديف – قوافل قفصة 1/2



السبت 15 نوفمبر 2025



* تقدم ساقية الداير – مستقبل القصرين 0/1



ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | نقاط | لعب |

| ------------------ | ---- | --- |

| الملعب القابسي | 18 | 9 |

| تقدم ساقية الداير | 18 | 9 |

| اتحاد قصور الساف | 15 | 9 |

| جندوبة الرياضية | 15 | 9 |

| مستقبل القصرين | 14 | 9 |

| القلعة الرياضية | 14 | 9 |

| قوافل قفصة | 12 | 9 |

| هلال الرديف | 12 | 9 |

| النادي القربي | 11 | 9 |

| جمعية أريانة | 11 | 9 |

| أمل بوشمة | 10 | 9 |

| سبورتينغ المكنين | 8 | 9 |

| نسر جلمة | 6 | 9 |

| أولمبيك سيدي بوزيد | 3 | 9 |

