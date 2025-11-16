Babnet   Latest update 17:10 Tunis

الرابطة الثانية (الجولة التاسعة): نتائج الدفعة الثانية والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 17:04 قراءة: 2 د, 10 ث
      
دارت اليوم الأحد مقابلات الدفعة الثانية من الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وشهدت مواجهات حاسمة في المجموعتين، أسفرت عن تغييرات في الترتيب مع مواصلة بعض الفرق تعزيز مواقعها في الصدارة.

نتائج المجموعة الأولى


الأحد 16 نوفمبر 2025


* سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة 0/2
* كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس 3/1

السبت 15 نوفمبر 2025

* جمعية مقرين – نادي حمام الأنف 1/0
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – أمل حمام سوسة 1/0
* هلال مساكن – اتحاد بوسالم 0/3
* هلال الشابة – مكارم المهدية 1/1
* اتحاد تطاوين – نادي محيط قرقنة 0/3

ترتيب المجموعة الأولى

| الفريق | نقاط | لعب |
| ----------------------------- | ---- | --- |
| نادي حمام الأنف | 22 | 9 |
| اتحاد تطاوين | 20 | 9 |
| أمل حمام سوسة | 17 | 9 |
| سبورتينغ بن عروس | 16 | 9 |
| هلال مساكن | 16 | 9 |
| بعث بوحجلة | 14 | 9 |
| مكارم المهدية | 12 | 9 |
| هلال الشابة | 11 | 9 |
| جمعية مقرين | 10 | 9 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 9 | 9 |
| محيط قرقنة | 7 | 9 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 6 | 9 |
| كوكب عقارب | 5 | 9 |
| اتحاد بوسالم | 5 | 9 |

نتائج المجموعة الثانية

الأحد 16 نوفمبر 2025

* جمعية أريانة – النادي القربي 2/0
* جندوبة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد 0/2
* اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة 1/3
* نسر جلمة – القلعة الرياضية 0/1
* الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين 1/4
* هلال الرديف – قوافل قفصة 1/2

السبت 15 نوفمبر 2025

* تقدم ساقية الداير – مستقبل القصرين 0/1

ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | نقاط | لعب |
| ------------------ | ---- | --- |
| الملعب القابسي | 18 | 9 |
| تقدم ساقية الداير | 18 | 9 |
| اتحاد قصور الساف | 15 | 9 |
| جندوبة الرياضية | 15 | 9 |
| مستقبل القصرين | 14 | 9 |
| القلعة الرياضية | 14 | 9 |
| قوافل قفصة | 12 | 9 |
| هلال الرديف | 12 | 9 |
| النادي القربي | 11 | 9 |
| جمعية أريانة | 11 | 9 |
| أمل بوشمة | 10 | 9 |
| سبورتينغ المكنين | 8 | 9 |
| نسر جلمة | 6 | 9 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 3 | 9 |


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318588


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 16 نوفمبر 2025 | 25 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:50
12:11
06:59
05:29
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-18
24°-17
20°-15
21°-13
22°-14
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*