فرنانديز يقود البرتغال لفوز ساحق 9-1 على أرمينيا والتأهل لكأس العالم في غياب رونالدو

- سجل برونو فرنانديز ثلاثية من بينها ركلتا جزاء ليقود البرتغال في غياب نجمها كريستيانو رونالدو لفوز ساحق 9-1 على ضيفتها أرمينيا والتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية.



وأضاف جواو نيفيز ثلاثية أخرى في هذا الانتصار الكبير بعدما هيمنت البرتغال على المباراة من البداية للنهاية وسط تألق مواهبها.



وغاب رونالدو بسبب الإيقاف بعد طرده المهاجم لأول مرة في مسيرته الدولية خلال هزيمة الفريق 2-صفر في أيرلندا يوم الخميس الماضي.وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُطرد فيها رونالدو في 226 مباراة مع منتخب بلاده.وحسمت البرتغال صدارة مجموعتها السادسة برصيد 13 نقطة.وأدركت أرمينيا التعادل بعد أن افتتح ريناتو فيغا التسجيل للبرتغال، لكن بعد أن سجل غونسالو راموس في الدقيقة 28، أصبحت المباراة من طرف واحد.وتأهلت أيرلندا للملحق بعد أن أحرز تروي باروت هدفا في الدقيقة 96 ليكمل ثلاثيته في فوز مثير 3-2 على المجر لترفع أيرلندا رصيدها إلى عشر نقاط في المركز الثاني.