انخفاض الانتاج الوطني من البترول الخام بنسبة 10 بالمائة موفى سبتمبر 2025 ت

سجل الإنتاج الوطني من النفط الخام تراجعًا بنسبة 10 بالمائة إلى غاية نهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغ 923 ألف طن وفق التقرير الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وارتفع الإنتاج اليومي الطاقي للنفط من 29,2 ألف برميل/يومياً نهاية سبتمبر 2024 إلى 29,1 ألف برميل/يومياً نهاية سبتمبر 2025.





أداء الحقول النفطية





تراجع موارد الغاز الطبيعي



الإتاوة العينية والاعتماد على الغاز الجزائري



شمل الانخفاض معظم الحقول، بأكبر نسب انخفاض في:* نوارة:* بركة:* السعيدة:* عشتارت:* غريب:في المقابل، سجلت بعض الحقول تحسنًا ملحوظًا:* قرمدة/العين:* الزاوية:* بئر بن ترتار:* سرسينة:وتوقف الإنتاج في عدد من الامتيازات مثل شروق، درّة، عنقيد شرق، جنان، بنفسيج جنوب منذ 23 سبتمبر 2025 بسبب أعمال الصيانة، كما شهد امتياز عشتارت توقفًا مؤقتًا بين 27 جوان و8 جويلية 2025.بلغت موارد(الإنتاج الوطني + الإتاوة العينية)، مسجلة انخفاضًا بنسبةمقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، فيما انخفض الإنتاج الوطني من الغاز التجاري الجاف بنسبةوشهدت بعض الحقول انخفاضاً في الإنتاج مثل:* صدربعل:* نوارة:* ميسكار:في المقابل، سجل الجنوب زيادة طفيفة بنسبةانخفضت الإتاوة العينية على عبور الغاز الجزائري بنسبةإلى، جميعها موجهة للشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما سجلتارتفاعًا بنسبةلتصل إلىوبلغ التزويد الوطني بالغاز الطبيعي، مع تراجع حصة الغاز الوطني منوارتفاع حصة مشتريات الغاز الجزائري من