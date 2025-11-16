انخفاض الانتاج الوطني من البترول الخام بنسبة 10 بالمائة موفى سبتمبر 2025 ت
سجل الإنتاج الوطني من النفط الخام تراجعًا بنسبة 10 بالمائة إلى غاية نهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغ 923 ألف طن وفق التقرير الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وارتفع الإنتاج اليومي الطاقي للنفط من 29,2 ألف برميل/يومياً نهاية سبتمبر 2024 إلى 29,1 ألف برميل/يومياً نهاية سبتمبر 2025.
أداء الحقول النفطيةشمل الانخفاض معظم الحقول، بأكبر نسب انخفاض في:
* نوارة: 44
* بركة: 84
* السعيدة: 35
* عشتارت: 24
* غريب: 20
في المقابل، سجلت بعض الحقول تحسنًا ملحوظًا:
* قرمدة/العين: 322
* الزاوية: 46
* بئر بن ترتار: 5
* سرسينة: 2
وتوقف الإنتاج في عدد من الامتيازات مثل شروق، درّة، عنقيد شرق، جنان، بنفسيج جنوب منذ 23 سبتمبر 2025 بسبب أعمال الصيانة، كما شهد امتياز عشتارت توقفًا مؤقتًا بين 27 جوان و8 جويلية 2025.
تراجع موارد الغاز الطبيعيبلغت موارد الغاز الطبيعي (الإنتاج الوطني + الإتاوة العينية) 1503 ألف طن مكافئ نفط، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، فيما انخفض الإنتاج الوطني من الغاز التجاري الجاف بنسبة 8 .
وشهدت بعض الحقول انخفاضاً في الإنتاج مثل:
* صدربعل: 12
* نوارة: 27
* ميسكار: 9
في المقابل، سجل الجنوب زيادة طفيفة بنسبة 1 .
الإتاوة العينية والاعتماد على الغاز الجزائريانخفضت الإتاوة العينية على عبور الغاز الجزائري بنسبة 10 إلى 638 ألف طن مكافئ نفط، جميعها موجهة للشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما سجلت مشتريات الغاز الجزائري ارتفاعًا بنسبة 19 لتصل إلى 2157 ألف طن مكافئ نفط.
وبلغ التزويد الوطني بالغاز الطبيعي 3831 ألف طن مكافئ نفط، مع تراجع حصة الغاز الوطني من 27 إلى 23 وارتفاع حصة مشتريات الغاز الجزائري من 51 إلى 56 .
