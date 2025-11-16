Babnet   Latest update 15:48 Tunis

انخفاض الانتاج الوطني من البترول الخام بنسبة 10 بالمائة موفى سبتمبر 2025 ت

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/petrole2016.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 15:46 قراءة: 1 د, 20 ث
      
سجل الإنتاج الوطني من النفط الخام تراجعًا بنسبة 10 بالمائة إلى غاية نهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغ 923 ألف طن وفق التقرير الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وارتفع الإنتاج اليومي الطاقي للنفط من 29,2 ألف برميل/يومياً نهاية سبتمبر 2024 إلى 29,1 ألف برميل/يومياً نهاية سبتمبر 2025.


أداء الحقول النفطية

شمل الانخفاض معظم الحقول، بأكبر نسب انخفاض في:

* نوارة: 44
* بركة: 84
* السعيدة: 35
* عشتارت: 24
* غريب: 20

في المقابل، سجلت بعض الحقول تحسنًا ملحوظًا:

* قرمدة/العين: 322
* الزاوية: 46
* بئر بن ترتار: 5
* سرسينة: 2

وتوقف الإنتاج في عدد من الامتيازات مثل شروق، درّة، عنقيد شرق، جنان، بنفسيج جنوب منذ 23 سبتمبر 2025 بسبب أعمال الصيانة، كما شهد امتياز عشتارت توقفًا مؤقتًا بين 27 جوان و8 جويلية 2025.

تراجع موارد الغاز الطبيعي

بلغت موارد الغاز الطبيعي (الإنتاج الوطني + الإتاوة العينية) 1503 ألف طن مكافئ نفط، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، فيما انخفض الإنتاج الوطني من الغاز التجاري الجاف بنسبة 8 .
وشهدت بعض الحقول انخفاضاً في الإنتاج مثل:

* صدربعل: 12
* نوارة: 27
* ميسكار: 9

في المقابل، سجل الجنوب زيادة طفيفة بنسبة 1 .

الإتاوة العينية والاعتماد على الغاز الجزائري

انخفضت الإتاوة العينية على عبور الغاز الجزائري بنسبة 10 إلى 638 ألف طن مكافئ نفط، جميعها موجهة للشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما سجلت مشتريات الغاز الجزائري ارتفاعًا بنسبة 19 لتصل إلى 2157 ألف طن مكافئ نفط.
وبلغ التزويد الوطني بالغاز الطبيعي 3831 ألف طن مكافئ نفط، مع تراجع حصة الغاز الوطني من 27 إلى 23 وارتفاع حصة مشتريات الغاز الجزائري من 51 إلى 56 .


