المنستير: قريبا انطلاق أشغال تهيئة محطة سيارات الأجرة الجديدية بقصر هلال

<img src=http://www.babnet.net/images/8/ksarhelal.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر أن تنطلق في غضون أسبوع، أشغال تهيئة الفضاء الجديد المخصص لاحتضان محطة سيارات الأجرة الكائن بطريق جمال بمنطقة "سيدي لسمر" عوضا عن مكانها الحالي الكائن بوسط المدينة.

وتقرر خلال جلسة عمل انعقدت الاسبوع الجاري، بمقر معتمدية قصر هلال بحضور كل الأطراف المعنية، أن يتم نقل المحطة، حال استكمال أشغال التهيئة من قبل الشركة الأهلية الجهوية للنقل "الظريف".

جدير بالذكر أن الجلسة العامة التأسيسية للشركة الأهلية الجهوية "الظّريف" لخدمات النّقل انعقدت في 26 سبتمبر 2024 ، وتستغل الشركة حاليا المحطة الجنوبية بالمنستير (محطة سيارات الأجرة أحواز المنستير)، بمقتضى عقد قانوني مع بلدية المنستير دخل حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2025 بعد أشغال تهيئة ناهزت 500 ألف دينار.





كما تعمل الشركة حاليا على استكمال أشغال تهيئة محطة سيارات الأجرة بمدينة جمال المتمثلة في تركيز الأسقف لحماية السيارات والسواق والمسافرين من العوامل المناخية.