تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027: برنامج مباريات النافذة الأولى
يُقام برنامج النافذة الأولى من تصفيات كأس العالم لكرة السلة – قطر 2027 في القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس من 27 إلى 30 نوفمبر 2025، بمشاركة منتخبات المجموعتين الأولى والثالثة.
الخميس 27 نوفمبر 2025
المجموعة الأولى
* الكاميرون – الرأس الأخضر (س 11)
* جنوب السودان – ليبيا (س 14)
المجموعة الثالثة
* تونس – نيجيريا (س 17)
* رواندا – غينيا (س 20)
الجمعة 28 نوفمبر 2025المجموعة الأولى
* الرأس الأخضر – جنوب السودان (س 14)
* ليبيا – الكاميرون (س 17)
السبت 29 نوفمبر 2025المجموعة الثالثة
* غينيا – نيجيريا (س 14)
* تونس – رواندا (س 17)
الأحد 30 نوفمبر 2025المجموعة الأولى
* الكاميرون – جنوب السودان (س 11)
* ليبيا – الرأس الأخضر (س 14)
المجموعة الثالثة
* تونس – غينيا (س 17)
* نيجيريا – رواندا (س 20)
