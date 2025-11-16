Babnet   Latest update 11:42 Tunis

تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027: برنامج مباريات النافذة الأولى

Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 11:42
      
يُقام برنامج النافذة الأولى من تصفيات كأس العالم لكرة السلة – قطر 2027 في القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس من 27 إلى 30 نوفمبر 2025، بمشاركة منتخبات المجموعتين الأولى والثالثة.

الخميس 27 نوفمبر 2025


المجموعة الأولى


* الكاميرون – الرأس الأخضر (س 11)
* جنوب السودان – ليبيا (س 14)

المجموعة الثالثة

* تونس – نيجيريا (س 17)
* رواندا – غينيا (س 20)

الجمعة 28 نوفمبر 2025

المجموعة الأولى

* الرأس الأخضر – جنوب السودان (س 14)
* ليبيا – الكاميرون (س 17)

السبت 29 نوفمبر 2025

المجموعة الثالثة

* غينيا – نيجيريا (س 14)
* تونس – رواندا (س 17)

الأحد 30 نوفمبر 2025

المجموعة الأولى

* الكاميرون – جنوب السودان (س 11)
* ليبيا – الرأس الأخضر (س 14)

المجموعة الثالثة

* تونس – غينيا (س 17)
* نيجيريا – رواندا (س 20)


