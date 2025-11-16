تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027: برنامج مباريات النافذة الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

يُقام برنامج النافذة الأولى من تصفيات كأس العالم لكرة السلة – قطر 2027 في القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس من 27 إلى 30 نوفمبر 2025، بمشاركة منتخبات المجموعتين الأولى والثالثة.



الخميس 27 نوفمبر 2025





المجموعة الأولى





* الكاميرون – الرأس الأخضر (س 11)

* جنوب السودان – ليبيا (س 14)



المجموعة الثالثة



* تونس – نيجيريا (س 17)

* رواندا – غينيا (س 20)



الجمعة 28 نوفمبر 2025

المجموعة الأولى



* الرأس الأخضر – جنوب السودان (س 14)

* ليبيا – الكاميرون (س 17)



السبت 29 نوفمبر 2025

المجموعة الثالثة



* غينيا – نيجيريا (س 14)

* تونس – رواندا (س 17)



الأحد 30 نوفمبر 2025

المجموعة الأولى



* الكاميرون – جنوب السودان (س 11)

* ليبيا – الرأس الأخضر (س 14)



المجموعة الثالثة



* تونس – غينيا (س 17)

* نيجيريا – رواندا (س 20)

