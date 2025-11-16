Babnet   Latest update 14:25 Tunis

توزر: الدورة 16 من ماراطون الواحات تنتظم من 18 إلى 24 نوفمبر بمشاركة أكثر من 1500 متسابق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/marathonwahatttt.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 13:22 قراءة: 1 د, 4 ث
      
تقام الدورة 16 من مارطون الواحات في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري، وينطلق من موقع عنق الجمل في ولاية توزر ليمتد على 6 مراحل في ولايات توزر وقبلي وقابس وتطاوين ومدنين، وفق منظم السباق عز الدين بن يعقوب.

وأضاف بن يعقوب في تصريح لصحفية "وات" أن الدورة الجديدة من هذه التظاهرة الرياضية ذات البعد السياحي الترويجي، تسجل أكثر من 1500 مشارك من جنسيات عدة أبرزها أوروبية إضافة إلى مشاركة مغاربية مهمة من الجزائر والمغرب وليبيا، وذلك بالاضافة الى المتسابقين من تونس.



ويقطع السباق 6 مراحل بداية بموقع عنق الجمل من ولاية توزر ثم مرحلة ثانية في ولاية قبلي (معتمدية دوز) ومرحلة ثالثة في نفس الولاية، وذلك انطلاقا من جبيل وصولا إلى قصر غيلان، ليتحول المتسابقون بعدها إلى ولاية قابس في المرحلة الرابعة التي تقام في منطقة مطماطة فالمرحلة الخامسة في ولاية تطاوين بمسار يسلك منطقة الدويرات وصولا إلى راس العين بنفس المنطقة، وتنتظم المرحلة السادسة والأخيرة بجزيرة جربة انطلاقا من سيدي جمور وصولا إلى دار الشباب مليتة.

وأوضح منظم السباق، أن التظاهرة تنتظم بدعم من وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الشباب والرياضة، مبرزا الدور السياحي للتظاهرة من خلال الترويج لجهات الجنوب التونسي وتنشيط عدة نزل من خلال إيواء المتسابقين، فضلا عن أنشطة بيئية مبرمجة سيقع تنفيذها بالتنسيق مع جمعيات متمثلة في تنظيف بعض الأماكن والمواقع وخاصة الواقعة في مسلك السباق.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318572


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 16 نوفمبر 2025 | 25 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:49
12:11
06:59
05:29
الرطــوبة:
% 18
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-18
24°-17
20°-15
21°-13
22°-14
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*