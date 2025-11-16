توزر: الدورة 16 من ماراطون الواحات تنتظم من 18 إلى 24 نوفمبر بمشاركة أكثر من 1500 متسابق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/marathonwahatttt.jpg width=100 align=left border=0>

تقام الدورة 16 من مارطون الواحات في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري، وينطلق من موقع عنق الجمل في ولاية توزر ليمتد على 6 مراحل في ولايات توزر وقبلي وقابس وتطاوين ومدنين، وفق منظم السباق عز الدين بن يعقوب.



وأضاف بن يعقوب في تصريح لصحفية "وات" أن الدورة الجديدة من هذه التظاهرة الرياضية ذات البعد السياحي الترويجي، تسجل أكثر من 1500 مشارك من جنسيات عدة أبرزها أوروبية إضافة إلى مشاركة مغاربية مهمة من الجزائر والمغرب وليبيا، وذلك بالاضافة الى المتسابقين من تونس.









ويقطع السباق 6 مراحل بداية بموقع عنق الجمل من ولاية توزر ثم مرحلة ثانية في ولاية قبلي (معتمدية دوز) ومرحلة ثالثة في نفس الولاية، وذلك انطلاقا من جبيل وصولا إلى قصر غيلان، ليتحول المتسابقون بعدها إلى ولاية قابس في المرحلة الرابعة التي تقام في منطقة مطماطة فالمرحلة الخامسة في ولاية تطاوين بمسار يسلك منطقة الدويرات وصولا إلى راس العين بنفس المنطقة، وتنتظم المرحلة السادسة والأخيرة بجزيرة جربة انطلاقا من سيدي جمور وصولا إلى دار الشباب مليتة.



وأوضح منظم السباق، أن التظاهرة تنتظم بدعم من وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الشباب والرياضة، مبرزا الدور السياحي للتظاهرة من خلال الترويج لجهات الجنوب التونسي وتنشيط عدة نزل من خلال إيواء المتسابقين، فضلا عن أنشطة بيئية مبرمجة سيقع تنفيذها بالتنسيق مع جمعيات متمثلة في تنظيف بعض الأماكن والمواقع وخاصة الواقعة في مسلك السباق.