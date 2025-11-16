ميزانية وزارة السياحة: قريبا استكمال نشر كراس شروط الايواء السياحي البديل لتقنين عمل 2200 مؤسسة تستقطب نوعية جديدة من السياح

أوضح وزير السياحة والصناعات التقليدية، سفيان تقية، أن مشروع دراسة شروط الإيواء السياحي البديل ينتظر استكمال إجراءات النشر خلال الفترة القادمة بعد عرضه على عدة هياكل وجهات إدارية، منها مجلس المنافسة.



وأشار الوزير خلال مناقشة ميزانية الوزارة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى أن المشروع سيسهم في تنظيم أكثر من 2200 إقامة ريفية وعائلية ودار ضيافة ومخيم، دعماً للاستثمار في السياحة البديلة التي تستقطب نوعية جديدة من السياح من مختلف الدول.



أهمية السياحة ودورها الاقتصادي



التكوين المهني والجامعي



النزل المغلقة والسياحة الاستشفائية



البيئة والمناطق السياحية الداخلية



الترويج والتسويق الرقمي



السياحة الدينية والداخلية



الصناعات التقليدية



ويندرج المشروع ضمن مسار، مع دعم البيئة المحيطة بهذه المشاريع عبر تهيئةأكد الوزير أنيعد، مساهماً في:* زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة* تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة* توفير مداخيل بالعملة الأجنبية بلغتكما شدد على دور السياحة في، مشيراً إلىالذي يهدف إلى تطوير القطاع وتنمية الموارد البشرية.أكد الوزير مواصلة تطوير منظومةبالتشاور مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل، مع ضمانمن المعهد العالي سيدي الظريف خلال سنة 2026.أوضح أن فريقاً مشتركاً من وزارات السياحة، المالية، والعدل، والبنك المركزي يعمل على، مع توقع النظر في وضعيةقريباً.وأضاف أن الوزارة تعمل علىلجذب كبار السن من الدول الأوروبية، مع تخصيصكامتيازات جبائية للمؤسسات السياحية.وأشار الوزير إلى تنفيذ برنامج خاص في، مع خطة لإدماجخلال السنة المقبلة، وتوفير الدعم بالتجهيزات والمعدات.كما شدد على تطويرعبر تحويل المؤسسات والمناطق السياحية إلى فضاءات جاذبة، تهيئة المسالك والطرق، وربط السياحة بالثقافة والتراث المادي واللامادي.أوضح الوزير اعتماد، مع التركيز علىللتعريف بالمناطق السياحية الداخلية، مخصصاً لذلكتطرق الوزير إلى تنظيممن خلال إصداربالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية، مع التعامل فقط معبعقود حصرية.وأشار إلى استمراروتشجيع السياحة الريفية والإيكولوجية، مع دعم تنميةلتعزيز طاقة الإيواء بالجهات الداخلية، مرتبطاً بتعافي الخطوط الجوية التونسية.أكد الوزير أن الوزارة تعمل علىلاستقطاب خريجي الجامعات المختصة، منها، لدعم إنتاج المواد الحرفية برؤية معاصرة، مع تغطيةعند مشاركة الحرفيين التونسيين في المعارض الدولية.