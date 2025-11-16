Babnet   Latest update 13:22 Tunis

جريمة بشعة في لبنان.. الأمن يوقف أبا مارس التحرش والعنف ضد أطفاله لسنوات!

Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 12:29 قراءة: 0 د, 54 ث
      
ألقت قوى الأمن الداخلي اللبناني القبض على أب بتهمة التحرش الجنسي واللفظي وممارسة العنف الأسري ضد أبنائه الأربعة.

وجاء الاعتقال بعد شكوى تقدم بها الأشقاء، 3 إناث إحداهن قاصر وذكر، وكشف التحقيق، الذي جرى بحضور مندوبة الأحداث، أن هذه الانتهاكات استمرت منذ طفولة الضحايا حتى الوقت الحاضر.



وتمكنت دورية من مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب من توقيف الأب، حيث نفذت الإجراء القانوني بحقه بناء على إشارة من القضاء المختص.

وجاء في بيان المديرية، أنه "بتاريخ 2025-11-04، تمكنت دورية من المكتب من إلقاء القبض على الأب، وهو لبناني من مواليد العام 1975"، مشيرة إلى أن "المقتضى القانوني أُجري بحقه بناء على إشارة القضاء المختص".


وأكدت المديريّة أن "حماية أبنائنا وسلامة مجتمعنا مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، وأن الصمت أو السكوت أمام أي اعتداء يفتح المجال للمعتدي للاستمرار في أفعاله دون رادع".

وحثت جميع المواطنين على "الإبلاغ فورا عن أي تحرش، لوقف الجريمة عند بدايتها، وحماية أبنائنا من كل خطر محتمل. فالسكوت اليوم قد يكون سببا لتعميق الجراح ولتفاقم الجريمة غدا، والإبلاغ هو أول خط دفاع ضد أي انتهاك".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318574


