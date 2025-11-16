إمضاء اتفاقية ترتيبات موسم الحج خلال زيارة عمل لوزير الشؤون الدينية للمملكة العربية السعودية

وخصص اللقاء بين الوزيرين، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية اليوم الأحد، للنظر في السبل الكفيلة بمزيد تطوير التعاون بين وزارة الحج والعمرة ومكتب شؤون حجاج تونس من أجل الارتقاء بالخدمات المقدّمة لضيوف الرّحمن في الموسم الجديد .وأثنى وزير الشؤون الدينية على جهود المملكة المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن مشيدا بما قدّمته وزارة الحج والعمرة من تسهيلات لمكتب حجّاج تونس وبما شهدته خدمات الحجّ من تطوّر متواصل .وأكد وزير الحجّ السعودي من جهته، حرصه على تذليل كلّ الصعوبات التي يمكن أن تعترض تنظيم موسم الحجّ.وعقد البوهالي ومرافقوه، من جهة أخرى، لقاء مع محمد حسن المعاجيني رئيس مجلس إدارة شركة مطوّفي حجّاج الدّول العربيّة "أشرقت" وسعودي عيد الرئيس التنفيذي لشركة "إكرام الضيف للسياحة"(وهما الشركتان المكلفتان بتقديم الخدمات للحجاج التونسيين بالبقاع المقدسة).ودعا الوزير بالمناسبة، إلى مزيد تطوير العمل ب لية الساعات الذكية والترفيع من عددها لمتابعة المرضى وكبار السن من ضيوف الرّحمن التونسيين بالمشاعر المقدسة خاصّة بعد نجاح التجربة في الموسم الماضي.وعبّر المسؤولان عن اعتزازهما بالتعاون مع مكتب شؤون حجاج تونس، مثنيان على ما لمساه من جدية وحرص من القائمين عليه وتعهدا ببذل كل الجهود من أجل تطوير خدمات الاقامة والاعاشة لحجيجنا الميامين .ووقّعت شركة الخدمات الوطنية والاقامات وشركة إكرام الضيف اتفاقية تعاون تخصّ العديد من خدمات الحجّ .كما التقى وزير الشؤون الدينية ومرافقوه بممثلين عن النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية وممثلّين عن الخطوط السّعوديّة لدرس السبل الكفيلة بتطوير خدمات النقل والطيران للحجاج التونسيين .وتجدر الإشارة إلى أنّ مكتب حجّاج تونس ركّز جناحا خاصا به في المعرض عرض فيه جهود الدّولة التونسيّة في تنظيم موسم الحجّ كما استقبل فيه زوّارا من العديد من الدول وممثلي الشركات لتبادل الخبرات والتجارب في تنظيم هذه الشعيرة بما يساهم في مزيد الارتقاء بخدماته وتحقيق الإضافة.يذكر أن وزير الشؤون الدينية كان مرفوقا بالرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي والقنصل العام بالنيابة بجدة وممثلين عن الوزارة والشركة .