توضيح الجامعة التونسية لكرة القدم حول عدم تحول بعض اللاعبين لخوض مقابلة البرازيل

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ جميع مطالب التأشيرة التي تقدّمت بها لفائدة اللاعبين قد نالت الموافقة دون أي استثناء، ولم يُرفض أي مطلب لأي لاعب من قبل السفارة الفرنسية.كما أكدت الجامعة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أنّ عدم مشاركة بعض اللاعبين في الرحلة إلى فرنسا لخوض المقابلة الودية امام البرازيل يوم الثلاثاء المقبل يعود حصريًا إلى عدم تقدّم الجامعة بمطالب تأشيرة لفائدتهم، وذلك وفق اختيارات الإطار الفني لهذه المباراة.