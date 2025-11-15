Babnet   Latest update 23:17 Tunis

توضيح الجامعة التونسية لكرة القدم حول عدم تحول بعض اللاعبين لخوض مقابلة البرازيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691832065815a0.18736211_hnkpmgliofqje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 22:09 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ جميع مطالب التأشيرة التي تقدّمت بها لفائدة اللاعبين قد نالت الموافقة دون أي استثناء، ولم يُرفض أي مطلب لأي لاعب من قبل السفارة الفرنسية.
أخبار ذات صلة:
المنتخب التونسي دون ثمانية لاعبين في ودية البرازيل بسبب تأشيرات السفر...

كما أكدت الجامعة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أنّ عدم مشاركة بعض اللاعبين في الرحلة إلى فرنسا لخوض المقابلة الودية امام البرازيل يوم الثلاثاء المقبل يعود حصريًا إلى عدم تقدّم الجامعة بمطالب تأشيرة لفائدتهم، وذلك وفق اختيارات الإطار الفني لهذه المباراة.



هذا وتقدمت الجامعة بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية وإلى السفارة الفرنسية بتونس على حسن تعاونهم، وسرعة استجابتهم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318552


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:27
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet28°
19° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
31°-18
24°-17
21°-15
19°-13
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*