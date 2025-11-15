Babnet   Latest update 20:04 Tunis

ألعاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025) - ميدالية برونزية لمحمد أمين الزغلامي في منافسات التايكواندو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6918c551b93ba1.84950772_qmnefjoglhpki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 19:22
      
تمكن اللاعب التونسي محمد أمين الزغلامي من التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات التايكواندو (وزن دون 54 كلغ) ضمن النسخة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، اثر انتصاره اليوم السبت على المصري المعتز بالله عاصم (2-0).
وفي طريقه نحو إحراز برونزية المسابقة، فاز الزغلامي في نزال ثمن النهائي على بحروز قولوزادا من اذربيدجان (2-0) قبل هزيمته في ربع النهائي أمام الاردني جعفر داود (0-2)، ليزيح الغيني مامادو ديالو في نزال التدارك.
وبذلك ترتفع حصيلة تونس من الميداليات حاليا الى 9 ميداليات ( ميداليتان ذهبيتان و3 فضيات و4 برونزيات).

وتمكنت اسراء بالطيب (كاراتي) وجميلة بولكباش (سباحة) من التتويج بالميداليتين الذهبيتين، في حين كانت الميداليات الفضية من نصيب وفاء محجوب (كاراتي) وياسين بن عباس (سباحة) وجميلة بولكباش (سباحة)، كما تمكن ثلاثي اختصاص الجودو اميمة البديوي وأريج عقاب وسوار الذوادي من احراز ميداليات بمعدن البرونز.

جدير بالتذكير أن البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب تتألف من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا.


