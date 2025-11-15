Babnet   Latest update 18:12 Tunis

كاس افريقيا للامم للرقبي السباعي للسيدات بكينيا: المنتخب التونسي يلاقي اوغندا في ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/621a10406aa3e2.95598926_gikmqholpjfne.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 17:15 قراءة: 0 د, 30 ث
      
ضمن المنتخب التونسي للرقبي السباعي للسيدات تأهله الى الدور ربع النهائي لكاس افريقيا للمنتخبات المقامة بكينيا يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري.
وختم السباعي التونسي الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة في المرتبة الثانية اثر الانتصار على المنتخب المصري 22-0 ثم الهزيمة ضد منتخب مدغشقر 14-21.
ولحساب الدور ربع النهائي، تلاقي زميلات القائدة  لمياء الملوح غدا الاحد المنتخب الاوغندي متصدر ترتيب المجموعة الثالثة الذي انتصر على زمبيا 20-14 وعلى بوركينافاسو 50-0

يشار الى ان المنتخب التونسي تمكن من الظفر بالتاج القاري في مناسبة واحدة كانت سنة 2012 بالمغرب، في حين احتضنت تونس البطولة في خمس مناسبات سنوات 2013 و2017 و2019 و2022 و2023.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318539


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:27
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-14
30°-16
23°-17
21°-15
19°-12
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*