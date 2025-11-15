كاس افريقيا للامم للرقبي السباعي للسيدات بكينيا: المنتخب التونسي يلاقي اوغندا في ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/621a10406aa3e2.95598926_gikmqholpjfne.jpg width=100 align=left border=0>

ضمن المنتخب التونسي للرقبي السباعي للسيدات تأهله الى الدور ربع النهائي لكاس افريقيا للمنتخبات المقامة بكينيا يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري.

وختم السباعي التونسي الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة في المرتبة الثانية اثر الانتصار على المنتخب المصري 22-0 ثم الهزيمة ضد منتخب مدغشقر 14-21.

ولحساب الدور ربع النهائي، تلاقي زميلات القائدة لمياء الملوح غدا الاحد المنتخب الاوغندي متصدر ترتيب المجموعة الثالثة الذي انتصر على زمبيا 20-14 وعلى بوركينافاسو 50-0





يشار الى ان المنتخب التونسي تمكن من الظفر بالتاج القاري في مناسبة واحدة كانت سنة 2012 بالمغرب، في حين احتضنت تونس البطولة في خمس مناسبات سنوات 2013 و2017 و2019 و2022 و2023.