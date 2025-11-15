مجمع نزل جربة يحدّد في جلسته العامّة الأولى أولويات عمله في القضاء على البلاستيك من أجل سياحة مستدامة ومسؤولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66be2c44625ac8.07420796_glnkqpojfemih.jpg width=100 align=left border=0>

عقد مجمع النزل الملتزمة بمكافحة التلوّث الناجم عن البلاستيك بجربة (تحالف يضم 16 نزلا)، اليوم السبت، جلسته العامّة الأولى، لينطلق معها عمل المجمع الفعليّ إثر تحديد أهدافه وبرنامج عمله خاصة في مجال القضاء على البلاستيك ذو الاستعمال الوحيد، وتبادل الممارسات المثلى والجيدة والبديلة للحد من استعمالاته، وذلك في إطار مسؤولية المهنيين وانخراطهم الفاعل في إرساء سياحة مستدامة ومسؤولة.



ويأتي هذا القاء الثاني بعد لقاء أوّل في شهر جويلية الماضي خصّص للاعلان عن اطلاق مجمع نزل جربة بعد تجربة مماثلة في ولايتي المنستير (18 نزلا منخرطا)، والحمامات (12 نزلا منخرطا)، ولاحقا ولاية سوسة في سنة 2026، وذلك بهدف تبادل التجارب بين النزل، ومبادراتها في معالجة عدّة اشكالات تؤرق القطاع السياحي على غرار البلاستيك الاحادي الاستعمال، والتفكير جماعيّا في حلول بديلة في إطار عمل جماعي مشترك، بما من شأنه تحسين الوجهة السياحية وتنمية الوعي بالمحافظة على البيئة والمحيط، وفق جليلة بريكي منسقة مشروع مجمع نزل جربة من اجل القضاء على البلاستيك.









واضافت هدف المجمع هو تحالف وتشبيك بين النزل يساعد على تقاسم المشاغل، ومنها البحث عن الحلول والممارسات الجيدة لتعميم الفائدة وخاصة في مجال القضاء على البلاستيك كأولوية المهنيين في الوقت الراهن، مع توسيع مجال العمل لبحث حلول ومبادرات لمشاغل أخرى، مع تمكين النزل المنضوية تحت هذا المجمع من دورات تكوينية في مختلف المسائل التي يرغبون فيها وحسب حاجياتهم.



من جهتها، اعتبرت منال بن اسماعيل مديرة إدارة الوجهات السياحية بمركز موجة التغيّر الذي يعمل على وضع استراتيجيات السياحة المستدامة من أجل تحسين الوجهة السياحية، أن فكرة أو مبادرة مجمع النزل تأتي تكريسا لأهمية العمل الجماعي في تفادي عدة صعوبات، بما يؤكد الحاجة الى التشبيك والشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشارت الى التفاعل الايجابي مع هذه التجربة أو المبادرة لنجاعتها في خلق علاقة تشاركية تنافسية وفي العمل الجماعي خدمة لاهداف مشتركة وتوحيد الجهود والمبادرات وتبادلها تعميما للفائدة خدمة للسياحة التونسية والوجهة التونسية وصورة تونس ككلّ، حسب تعبيرها.

