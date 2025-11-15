Babnet   Latest update 14:02 Tunis

المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بالجنوب ينظم الايام الصيدلانية 28 بالجنوب بمدينة دوز من 19 الى 21 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cc751fe17cc15.34720540_pijfoglmqnkhe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Novembre 2025
      
ينظم المجلس الجهوي لصيادلة بالجنوب، الدورة ال28 للايام الصيدلانية بالجنوب، وذلك من 19 الى 21 ديسمبر المقبل بمدينة دوزمن ولاية قبلي.

وتعد هذه التظاهرة العلمية التي تنتظم حول " الابتكارات والتحديات العلاجية " مناسبة هامة لمناقشة أحدث التطورات العلمية

في علم الصيدلة والتحديات التي تواجهها هذه المهنة .


ويشارك في هذه اللقاءات الهياكل الصيدلانية والنقابات والجمعيات العلمية وثلة من أساتذة كلية الصيدلة بالمنستير وممثيلن عن وزارة الصحة

كما تهدف الى مزيد الارتقاء بالواقع العلمي لقطاع الصيدلة وتبادل الخبرات والمعارف العلمية وبناء شراكات بين المختصين في المجال

ويتضمن البرنامج محاضرات علمية يُقدمها خبراء حول مقاومة المضادات الحيوية خلال الجائحة الصامتة اضافة الى دور الصيدلي في رعاية مرضى السكري وعرض حول اللقاحات الجديدة.

كما سيتم، برمجة عروض لأحدث الابتكارات العلاجية ولقاءات مع شركاء في صناعة الادوية

يذكر، أن السوق الدوائية في تونس تضم قطاع أدوية المستشفيات الذي تحتل فيه الصناعة المحلية الصدارة، من حيث الحجم والتي تختص الصيدلية المركزية دون غيرها في توزيع مواده على المستشفيات العمومية، وقطاع أدوية الصيدليات الخاصة الذي توفر فيه الصناعة المحلية أكثر من 70 بالمائة من الكميات الموزعة ويقتصر اختصاص الصيدلية المركزية في توزيع المواد الموردة على شركات توزيع الادوية بالجملة.


السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
