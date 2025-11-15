المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بالجنوب ينظم الايام الصيدلانية 28 بالجنوب بمدينة دوز من 19 الى 21 ديسمبر 2025

ينظم المجلس الجهوي لصيادلة بالجنوب، الدورة ال28 للايام الصيدلانية بالجنوب، وذلك من 19 الى 21 ديسمبر المقبل بمدينة دوزمن ولاية قبلي.



وتعد هذه التظاهرة العلمية التي تنتظم حول " الابتكارات والتحديات العلاجية " مناسبة هامة لمناقشة أحدث التطورات العلمية



في علم الصيدلة والتحديات التي تواجهها هذه المهنة .ويشارك في هذه اللقاءات الهياكل الصيدلانية والنقابات والجمعيات العلمية وثلة من أساتذة كلية الصيدلة بالمنستير وممثيلن عن وزارة الصحةكما تهدف الى مزيد الارتقاء بالواقع العلمي لقطاع الصيدلة وتبادل الخبرات والمعارف العلمية وبناء شراكات بين المختصين في المجالويتضمن البرنامج محاضرات علمية يُقدمها خبراء حول مقاومة المضادات الحيوية خلال الجائحة الصامتة اضافة الى دور الصيدلي في رعاية مرضى السكري وعرض حول اللقاحات الجديدة.كما سيتم، برمجة عروض لأحدث الابتكارات العلاجية ولقاءات مع شركاء في صناعة الادويةيذكر، أن السوق الدوائية في تونس تضم قطاع أدوية المستشفيات الذي تحتل فيه الصناعة المحلية الصدارة، من حيث الحجم والتي تختص الصيدلية المركزية دون غيرها في توزيع مواده على المستشفيات العمومية، وقطاع أدوية الصيدليات الخاصة الذي توفر فيه الصناعة المحلية أكثر من 70 بالمائة من الكميات الموزعة ويقتصر اختصاص الصيدلية المركزية في توزيع المواد الموردة على شركات توزيع الادوية بالجملة.