تونس/ ألمانيا: تنظيم تظاهرتين في 2026 لأجل تعزيز قابلية تشغيل الشباب

يعتزم مركز التوجيه وإعادة التأهيل المهني، التابع للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، الذّي يعمل على تعزيز قابلية تشغيل الشباب في تونس من خلال التكوين والمرافقة المهنية، توسيع أثره وخلق فرص جديدة للشباب التونسي، وفق ما أكّده مسؤولو المركز أمس، الجمعة، خلال ندوة صحفية انتظمت ببيت الحكمة بضاحية قرطاج، بمناسبة مرور عشر سنوات على عمله في دعم التشغيل والتكوين المهني في تونس.



ويعتزم المركز تنظيم صالوني تشغيل خلال سنة 2026:









* الصالون الأوّل: يوم 28 مارس 2026، في شكل قرية ستجمع الكفاءات من الشباب بالمؤسسات والهياكل حول المهن المستقبلية.

* التظاهرة الثانية: يوم 26 سبتمبر 2026، وسيسلط الضوء على الكفاءات التونسية وتسهيل تواصلها مع أصحاب المؤسسات والمشغلين.



الأهداف:



* تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية.

* دعم سوق عمل أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامة.



الدعم الدولي:

يدعم المركز المنتفعين ببرامجه، إلى المهن المطلوبة في سوق الشغل الألمانية، خصوصاً بفضل مشروع "Employ Net"، الممول من الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس.



الإنجازات خلال عشر سنوات:



* مرافقة أكثر من 18 ألف باحث عن عمل.

* تسهيل إعادة تأهيل أكثر من 3000 شخص نحو قطاعات واعدة بنسبة تشغيل بلغت 90%.

* تكوين 2600 شاب في المهارات العرضية وثقافة المؤسسة.

