Babnet   Latest update 12:23 Tunis

تونس/ ألمانيا: تنظيم تظاهرتين في 2026 لأجل تعزيز قابلية تشغيل الشباب

<img src=http://www.babnet.net/images/8/allemagne-tunisie.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 11:21 قراءة: 1 د, 3 ث
      
يعتزم مركز التوجيه وإعادة التأهيل المهني، التابع للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، الذّي يعمل على تعزيز قابلية تشغيل الشباب في تونس من خلال التكوين والمرافقة المهنية، توسيع أثره وخلق فرص جديدة للشباب التونسي، وفق ما أكّده مسؤولو المركز أمس، الجمعة، خلال ندوة صحفية انتظمت ببيت الحكمة بضاحية قرطاج، بمناسبة مرور عشر سنوات على عمله في دعم التشغيل والتكوين المهني في تونس.

ويعتزم المركز تنظيم صالوني تشغيل خلال سنة 2026:



* الصالون الأوّل: يوم 28 مارس 2026، في شكل قرية ستجمع الكفاءات من الشباب بالمؤسسات والهياكل حول المهن المستقبلية.
* التظاهرة الثانية: يوم 26 سبتمبر 2026، وسيسلط الضوء على الكفاءات التونسية وتسهيل تواصلها مع أصحاب المؤسسات والمشغلين.

الأهداف:

* تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية.
* دعم سوق عمل أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامة.

الدعم الدولي:
يدعم المركز المنتفعين ببرامجه، إلى المهن المطلوبة في سوق الشغل الألمانية، خصوصاً بفضل مشروع "Employ Net"، الممول من الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس.

الإنجازات خلال عشر سنوات:

* مرافقة أكثر من 18 ألف باحث عن عمل.
* تسهيل إعادة تأهيل أكثر من 3000 شخص نحو قطاعات واعدة بنسبة تشغيل بلغت 90%.
* تكوين 2600 شاب في المهارات العرضية وثقافة المؤسسة.
* دعم أكثر من 3000 مستفيد، من بينهم 72 رائد أعمال شاب، في تطوير مشاريعهم المهنية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318516


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:27
الرطــوبة:
% 17
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
29°-18
24°-17
20°-15
19°-13
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*