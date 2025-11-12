العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): اسراء بالطيب تهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية
تمكنت اللاعبة التونسية اسراء بالطيب (اكثر من 68 كلغ) مساء اليوم الاربعاء من احراز الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي ضمن النسخة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض اثر فوزها في لقاء النهائي على التركية زينة غابالا .
ومن جهتها اكتفت وفاء محجوب (اقل من 61 كلغ) في وقت سابق اليوم الاربعاء بالميدالية الفضية في منافسات الكاراتي (كوميتي) اثر هزيمتها امام اللاعبة الايرانية في الدور النهائي 4-7.
وكانت جميلة بولكباش قد اهدت اليوم الميدالية الذهبية الاولى لتونس ضمن النسخة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي وذلك بعد احرازها المركز الاول في سباق 400 متر سباحة حرة بتوقيت قدره 4.19.59 دق
كما تحصل السباح التونسي ياسين بن عباس اليوم الاربعاء على الميدالية الفضية وذلك باحرازه المركز الثاني في سباق 200 متر على الظهر بتوقيت قدره 2.01.30 دق .
وبذلك، ترتفع حصيلة تونس من الميداليات حاليا الى 8 ميداليات ( ميداليتان ذهبيتان و3 فضيات و3 برونزيات).
وللتذكير، تتالف البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا.
