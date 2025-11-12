Babnet   Latest update 15:54 Tunis

إسناد امتيازات بقيمة جملية بلغت 33 مليون دينار مكّنت من إحداث 1500 موطن شغل جديد (وكالة النهوض بالصناعات والتجديد)

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/api.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 14:55 قراءة: 1 د, 45 ث
      
أفادت وكالة النهوض بالصناعات والتجديد، خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للوكالة، الذي انتظم امس الثلاثاء بالقصرين، باشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، انها عقدت الى موفى سبتمبر الماضي، 19 لجنة جهوية لإسناد الامتيازات بقيمة جملية بلغت 33 مليون دينار، مكّنت من إحداث 1500 موطن شغل.

واشارت الوكالة، خلال استعراض أبرز إنجازاتها إلى موفى سبتمبر 2025 وبرامج عملها للفترة القادمة، الى انها قامت بتكوين ومرافقة نحو 1000 باعث مشروع ضمن محاضن المؤسسات، من بينها 140 مؤسسة مقيمة حاليًا، 90 منها تنشط في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.



كما تم تنظيم 8 دورات تكوينية “Start’APII” لفائدة 140 باعث مشروع، ضمن برنامج مرافقة مشخص يمتد على ثلاثة أشهر.

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الصناعية والتجديد أفق 2035، أعدّت الوكالة دليل أفكار لمشاريع مجدّدة يضم أكثر من 40 فكرة مشروع في 9 قطاعات واعدة تشمل الصناعات الميكانيكية والكهربائية و النسيج والجلد و الصناعات الغذائية والاقتصاد الدائري والانتقال الطاقي. كما أعدّت 10 بطاقات مهنية لمشاريع مختارة تتضمّن دراسات أولية للجدوى وخارطة طريق واضحة للمستثمرين.

كما تم الانطلاق في اعداد الدراسة الاستراتيجية حول الصناعات الالكترونية والتي ستركز على الوضع الحالي للقطاع وتحديد الفرص التنموية خاصة في قطاع السيارات والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ومواصلة الجهود في نشر ثقافة التمويل التشاركي طبقًا للقانون عدد 37 لسنة 2020، من خلال منتديات جهوية تُنظم تباعًا في مختلف الولايات لتوسيع قاعدة المستثمرين.

كما تكفلت الوكالة بإعداد علامة موحّدة وشعار وطني للمنتجات التونسية بهدف توحيد جهود الترويج ودعم صورة تونس في الأسواق العالمية، وقد تمّت المصادقة على كراس الشروط المرجعي واختيار مكتب الخبرة، على أن يتم إطلاق العلامة رسميا سنة 2026 بمناسبة تنظيم صالون دولي بتونس.

وفي إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي، تعمل الوكالة على إنجاز مشروع الشباك الافتراضي للتجديد، وهو منصة رقمية وطنية ستطلق سنة 2026 من اجل تجميع المعلومات الخاصة بآليات الدعم والتمويل وتنسيق جهود منظومة التجديد وتحفيز الابتكار والتجديد وربط البحث العلمي بالصناعة.

كما تسعى من خلال إحداث وحدة الصناعة من الجيل الرابع إلى تفعيل التحول الرقمي للمؤسسات الصناعية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة عبر الترويج لمفهوم الصناعة 4.0، وتقديم الدعم الفني، ووضع علامة I.4.0 للمؤسسات الرائدة.

كما اعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عن تنظيم الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاختراع، التي سيفتح باب المشاركة فيها خلال شهر ديسمبر 2025.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318349


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25137,2

  • (11/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40932 DT        1$ =2,94633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*