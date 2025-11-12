إسناد امتيازات بقيمة جملية بلغت 33 مليون دينار مكّنت من إحداث 1500 موطن شغل جديد (وكالة النهوض بالصناعات والتجديد)

أفادت وكالة النهوض بالصناعات والتجديد، خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للوكالة، الذي انتظم امس الثلاثاء بالقصرين، باشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، انها عقدت الى موفى سبتمبر الماضي، 19 لجنة جهوية لإسناد الامتيازات بقيمة جملية بلغت 33 مليون دينار، مكّنت من إحداث 1500 موطن شغل.



واشارت الوكالة، خلال استعراض أبرز إنجازاتها إلى موفى سبتمبر 2025 وبرامج عملها للفترة القادمة، الى انها قامت بتكوين ومرافقة نحو 1000 باعث مشروع ضمن محاضن المؤسسات، من بينها 140 مؤسسة مقيمة حاليًا، 90 منها تنشط في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.



كما تم تنظيم 8 دورات تكوينية “Start’APII” لفائدة 140 باعث مشروع، ضمن برنامج مرافقة مشخص يمتد على ثلاثة أشهر.وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الصناعية والتجديد أفق 2035، أعدّت الوكالة دليل أفكار لمشاريع مجدّدة يضم أكثر من 40 فكرة مشروع في 9 قطاعات واعدة تشمل الصناعات الميكانيكية والكهربائية و النسيج والجلد و الصناعات الغذائية والاقتصاد الدائري والانتقال الطاقي. كما أعدّت 10 بطاقات مهنية لمشاريع مختارة تتضمّن دراسات أولية للجدوى وخارطة طريق واضحة للمستثمرين.كما تم الانطلاق في اعداد الدراسة الاستراتيجية حول الصناعات الالكترونية والتي ستركز على الوضع الحالي للقطاع وتحديد الفرص التنموية خاصة في قطاع السيارات والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ومواصلة الجهود في نشر ثقافة التمويل التشاركي طبقًا للقانون عدد 37 لسنة 2020، من خلال منتديات جهوية تُنظم تباعًا في مختلف الولايات لتوسيع قاعدة المستثمرين.كما تكفلت الوكالة بإعداد علامة موحّدة وشعار وطني للمنتجات التونسية بهدف توحيد جهود الترويج ودعم صورة تونس في الأسواق العالمية، وقد تمّت المصادقة على كراس الشروط المرجعي واختيار مكتب الخبرة، على أن يتم إطلاق العلامة رسميا سنة 2026 بمناسبة تنظيم صالون دولي بتونس.وفي إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي، تعمل الوكالة على إنجاز مشروع الشباك الافتراضي للتجديد، وهو منصة رقمية وطنية ستطلق سنة 2026 من اجل تجميع المعلومات الخاصة بآليات الدعم والتمويل وتنسيق جهود منظومة التجديد وتحفيز الابتكار والتجديد وربط البحث العلمي بالصناعة.كما تسعى من خلال إحداث وحدة الصناعة من الجيل الرابع إلى تفعيل التحول الرقمي للمؤسسات الصناعية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة عبر الترويج لمفهوم الصناعة 4.0، وتقديم الدعم الفني، ووضع علامة I.4.0 للمؤسسات الرائدة.كما اعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عن تنظيم الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاختراع، التي سيفتح باب المشاركة فيها خلال شهر ديسمبر 2025.