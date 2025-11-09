العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910d50baf6329.74685602_okhejfnigqplm.jpg width=100 align=left border=0>

تحصلت اللاعبة التونسية اريج عقاب مساء اليوم الاحد على الميدالية البرونزية في منافسات الجيدو (اقل من 78 كلغ) اثر فوزها على القيرغيستانية تورديزياف اقمارازان بحركة الاسقاط ضمن النسخة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

وكانت اللاعبة سوار الذوادي قد احرزت في وقت سابق من مساء اليوم الميدالية البرونزية في منافسات الجيدو لوزن اكثر من 75 كلغ اثر فوزها امام الاوزباكية اوميدا نيغماتوفا .

وفي منافسات امس السبت، توجت السباحة التونسية جميلة بولكباش بالميدالية الفضية لسباق 800 متر سباحة حرة، كما احرزت اميمة البديوي الميدالية البرونزية لمنافسات الجيدو (وزن دون 48 كلغ).





وبذلك، ارتفعت حصيلة تونس من الميداليات الى 4 منها فضية واحدة و3 برونزيات.



وللتذكير، تتالف البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا.