بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة12-الدفعة2): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690f9e0c6de838.59385015_okhlqijfempng.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 20:41
      
شهدت الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي أقيمت مساء اليوم السبت، استمرار المنافسة الشديدة بين فرق الصدارة.

في التفاصيل، تمكن نادي ساقية الزيت من الفوز على نادي كرة اليد بجمال بنتيجة 29-21 في قاعة الشيحية، بينما تغلب سبورتينغ المكنين على بعث بني خيار 32-25 في قاعة المكنين.



وفي قاعة رشاد خوجة بالمهدية، فازت جمعية الحمامات على مكارم المهدية 22-20، فيما سجل النجم الساحلي فوزاً واضحاً على نسر طبلبة 33-23 في قاعة حمام سوسة.

أما مباريات يوم الجمعة 7 نوفمبر، فقد شهدت فوز الترجي الرياضي على الملعب التونسي 34-21 في قاعة الزواوي، والنادي الإفريقي على نادي كرة اليد بقصور الساف 38-30 في قاعة القرجاني.

وبهذا، استمر كل من الترجي الرياضي والنادي الإفريقي في صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة لكل منهما بعد 12 مباراة، يليه النجم الساحلي بـ28 نقطة، ونادي ساقية الزيت بـ26 نقطة.

الترتيب الكامل بعد الجولة الثانية عشرة:

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------------- | ------ | --------- |
| الترجي الرياضي | 34 | 12 |
| النادي الإفريقي | 34 | 12 |
| النجم الساحلي | 28 | 12 |
| نادي ساقية الزيت | 26 | 12 |
| بعث بني خيار | 25 | 12 |
| سبورتينغ المكنين | 25 | 12 |
| نادي كرة اليد بجمال | 23 | 12 |
| جمعية الحمامات | 22 | 12 |
| الملعب التونسي | 20 | 12 |
| مكارم المهدية | 19 | 12 |
| نادي كرة اليد بقصور الساف | 17 | 12 |
| نسر طبلبة | 14 | 12 |


