رجة ارضية بقوة 3 فاصل3 درجة على سلم ريشتر بقبلاط من ولاية باجة

سجّلت محطّات رصد الزلازل التابعة لـالمعهد الوطني للرصد الجوي صباح اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، على الساعة السابعة و49 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، رجّة أرضية بلغت قوتها 3.3 درجات على سلم ريشتر.



ووفق التحاليل الأولية، فقد تمّ تحديد مركز الزلزال عند 36.59 درجة خط عرض و9.69 درجة خط طول، وذلك بمنطقة قبلاط من ولاية باجة.





