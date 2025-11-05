بنزرت: حوالي 2450 مشاركا يؤثثون فعاليات النسخة الرابعة لماراطون " تحدي الرمال" بمنزل جميل

مثلت اخر الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لانجاح فعاليات الدورة الرابعة لماراطون " تحدي الرمال" بمنزل جميل من ولاية بنزرت ،المقرر يوم الاحد القادم ، محور جلسة العمل المنعقدة عشية اليوم الاربعاء بمقر الولاية بحضور كافة الأطراف والمصالح المعنية.



واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب لدى إشرافه على اشغال الجلسة دعم السلط الجهوية بمختلف هياكلها لفعاليات النسخة الرابعة لتظاهرة "تحدي الرمال" معربا عن تقديره لمجهودات



كافة أعضاء لجنة التنظيم المشرفة على فعاليات السباق الماراطوني الهادف لنشر ثقافة العناية بالبيئة والمحيط ، خاصة وانها تتزامن مع الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للشجرة ،علاوة على بعده التنشيطي والشبابي والرياضي وأيضا السياحي والايكولوجي والتنموي عموماومن جهته ثمن رئيس لجنة التنظيم مكي شبوحة الدعم الموصول للسلط الجهوية والمحلية للتظاهرة ، وشدد على ان الدورة الرابعة من " تحدي الرمال" ستشهد هذه السنة مشاركة قياسية لمحبي سباقات " التريال" الجبلية سواء من المحترفين على غرار العداء المغربي رشيد العمراني وكل من عبد الباسط الهامل وربيع السيناني من الجزائر فضلا عن ابطال تونس في رياضات السباقات الجبلية محمد امين قويسم ووليد مراد وهيكل السبوعي ، علاوة على هواة اللعبة والذين بلغ عددهم هذه السنة حوالي 2450 مشاركا سيتنافسون على نيل المراتب الأولى في سباق الـ50 كلم وسباق الـ21 كلم وسباق الـ10 كيلومترات وسباق الواحد كيلومتر والمخصص للأطفال ممن أعمارهم بين 6و12 سنة.وأضاف نفس المصدر ان كافة الاستعدادات اللوجستية تم العمل عليها لانجاح الدورة بالتنسيق مع مختلف المصالح العمومية ، بالاضافة الى تخصيص فريق متطوع يضم حوالي 130 فردا من أبناء الكشافة التونسية والكشاف التونسي ورانينغ كلوب الرمال والهلال الأحمر التونسي .وسيقع بالتوازي مع مختلف السباقات تنظيم جملة من الانشطة والفقرات التنشيطية لجميع الحضور من رياضيين ومرافقين وسط أجواء طبيعية خلابة بغابة الرمال