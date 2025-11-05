Babnet   Latest update 20:48 Tunis

انتخاب الخطوط التونسية عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b9b3d71ccf6.66424914_hnigmejlqkpfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 19:43 قراءة: 0 د, 49 ث
      
إنتخبت الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي، المكلّفة بالإدارة العامة لشركة الخطوط التونسية حليمة إبراهيم خواجة ، عضوا في اللجنة التنفيذية التي تعد أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد فهي التي تُحدّد التوجّهات الاستراتيجية الكبرى لصناعة النقل الجوّي العربي. 



ويأتي هذا الانتخاب، الذي تم امس الثلاثاء، خلال انعقاد أشغال الجمعية العامة السنوية الثامنة والخمسين للاتحاد بالعاصمة المغربية الرباط، ليُؤكّد مكانة الخطوط التونسية كأحد أبرز الفاعلين في قطاع النقل الجوي العربي ودورها الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية بفضل ما راكمته من خبرة والتزام بمعايير الجودة والسلامة، حسب بلاغ اصدرته الخطوط التونسية، الاربعاء  

يُذكر أنّ الاتحاد العربي للنقل الجوّي الذي تأسّس سنة 1965 يضمّ 38 شركة طيران عربية ويهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للناقلات الأعضاء من خلال دعم معايير السلامة والأمن وتطوير السياسات البيئية والجوّية وتنمية الموارد البشرية والدفاع عن مصالح الشركات الأعضاء لدى مختلف الهيئات والمنظمات الدولية.
كما تُعدّ اللجنة التنفيذية المكوّنة من تسعة مديرين تنفيذيين منتخبين من بين الشركات الأعضاء، أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد، وهي الجهة التي تُحدّد التوجّهات الاستراتيجية الكبرى لصناعة النقل الجوّي العربي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317971


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
27°-16
19°-16
24°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   505,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    