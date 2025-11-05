انتخاب باحثة بمعهد باستور في منصب نائب رئيس المنظمة الإفريقية للأبحاث في مجال الأمراض السرطانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b97a1499ce6.13736268_inlkmqogjhfep.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن انتخاب البيولوجية والباحثة بمعهد باستور تونس، يسر حمدي، في منصب نائب رئيس المنظمة الإفريقية للأبحاث والتدريب في مجال الأمراض السرطانية عن شمال إفريقيا، وذلك خلال أشغال المؤتمر الإفريقي للأمراض السرطانية "AORTIC 2025" المنعقد بمدينة الحمامات من 2 إلى 5 نوفمبر 2025.



واعتبرت الوزارة أن هذا التتويج، الذي جاء خلال مؤتمر شهد مشاركة واسعة من خبراء وباحثين دوليين، يُعدّ تأكيدا على تميز الكفاءات العلمية التونسية وقدرتها على المنافسة والريادة على المستويين الإفريقي والدولي.









وتعنى المنظمة الإفريقية للبحوث والتدريب في مجال السرطان (AORTIC)، التي تأسست سنة 1983، بدعم جهود مكافحة السرطان في إفريقيا، وهي منظمة غير حكومية تعمل على الوقاية من السرطان وتخفيف معاناة المرضى في القارة.



وتهدف المنظمة إلى توحيد الجهود الإفريقية لتحسين نتائج علاج السرطان، وتسعى إلى إحداث تأثير إيجابي واسع من خلال التعاون مع وزارات الصحة والمنظمات العالمية المعنية بمكافحة السرطان. وتعنى المنظمة الإفريقية للبحوث والتدريب في مجال السرطان (AORTIC)، التي تأسست سنة 1983، بدعم جهود مكافحة السرطان في إفريقيا، وهي منظمة غير حكومية تعمل على الوقاية من السرطان وتخفيف معاناة المرضى في القارة.وتهدف المنظمة إلى توحيد الجهود الإفريقية لتحسين نتائج علاج السرطان، وتسعى إلى إحداث تأثير إيجابي واسع من خلال التعاون مع وزارات الصحة والمنظمات العالمية المعنية بمكافحة السرطان.