عضو هيئة الدفاع: الإفراج عن رئيس النادي الرياضي الصفاقسي السابق، عبد العزيز المخلوفي، مقابل كفالة مالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6800d7d98ba8a8.42313818_nmeikohgjlfqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 18:12
      
قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الأربعاء، الإفراج عن رئيس النادي الرياضي الصفاقسي السابق ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي.
وأوضح جوهر العذار، عضو هيئة الدفاع عن المخلوفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،، أن قرار الإفراج جاء بعد قبول مطلب الدفاع، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون دينار، سيتم إيداعها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.



ويُذكر أن عبد العزيز المخلوفي كان قد وُضع على ذمة التحقيق منذ نوفمبر 2024، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بـ المركب الفلاحي بالشعال.


