نسبة التضخم بلغت 4,9 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/651eeb408ec008.88401429_fhqpgeloinkjm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 18:07
      
بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس 4,9 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2025 بعد أن كان في حدود 5 بالمائة في سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء.

ويُعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى تراجع نسق تطور أسعار المواد الغذائية (5,6% مقابل 5,7% في سبتمبر) وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (7,5% مقابل 10,1%).



المواد الغذائية

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5,6%، ويُعزى ذلك خصوصًا إلى:

* ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 21,4%،
* لحم الضأن بـ 18,8%،
* الأسماك الطازجة بـ 9,9%،
* لحم البقر بـ 9,8%،
* الغلّات الطازجة بـ 9,2%.

في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2,2%.

المواد المصنّعة والخدمات

سجلت أسعار المواد المصنّعة زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى:

* ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,2%،
* ارتفاع أسعار مواد التنظيف بنسبة 5%.

أما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 4,2%، نتيجة زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بـ 7,5%.

التضخم الضمني والمواد المؤطرة

تراجع معدل التضخم الضمني (باستثناء الطاقة والتغذية) إلى 5,1% مقابل 5,2% في الشهر السابق.
كما ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6% مقابل 1,1% فقط للمواد المؤطرة.
وفي قطاع التغذية، بلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الحرة 6,4%، مقابل 0,2% فقط للمواد المؤطرة.

ارتفاع الأسعار على أساس شهري

سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أكتوبر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0,7% مقارنة بشهر سبتمبر، ويُعزى ذلك إلى:

* ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بـ 6,4%،
* أسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بـ 0,4%،
* أسعار المواد الغذائية بـ 0,1%.

التغذية والمشروبات

شهدت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعًا طفيفًا بـ 0,1% نتيجة:

* زيادة أسعار الخضر الطازجة بـ 1,3%،
* الزيوت بـ 0,7%،
* لحم البقر بـ 0,3%،
في حين تراجعت أسعار لحم الضأن بـ 1,3% والدواجن بـ 0,4%.

الملابس والأحذية

ارتفعت الأسعار بـ 6,4% بعد انتهاء موسم التخفيضات الصيفية، حيث:

* زادت أسعار الملابس بـ 6,3%،
* والأحذية بـ 7,4%،
* والأقمشة بـ 1,6%،
* ومكملات اللباس بـ 2,1%.

المساهمات في التضخم

* ساهمت مجموعة المواد المعملية بنسبة 1,9% ومجموعة الخدمات بنسبة 1,4% في التضخم الإجمالي.
* من حيث نظام التسعيرة، ساهمت المواد غير الغذائية الحرة بنسبة 3,1% والمواد الغذائية الحرة بنسبة 1,6% من إجمالي التضخم المسجل.


Babnet

