وزير الشؤون الاجتماعية يؤكّد على ضرورة وضع مقاربات أكثر نجاعة لضمان لتوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية "

أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة، على ضرورة اعتماد مقاربات جديدة أكثر نجاعة من شأنها تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.



وشدد الوزير، في كلمة تونس خلال الجلسة العامة لـ "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" التي تستضيفها دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، على أهمية المسؤولية المشتركة بين مختلف الأطراف، والتي تقوم على التعاون بين جميع دول العالم لمجابهة التحديات وإعادة بناء تنمية تستجيب لتطلعات الشعوب، مبنية على الديمقراطية الاجتماعية الكونية التي يكون الإنسان جوهرها وهدفها الأساسي.



ويمثل التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية يمثل منبرا هاما لحشد جهود الشركاء من حكومات ومنظمات مهنية ودولية ومؤسسات مالية وأكاديمية، بهدف وضع مبادرات تساهم في تسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة.وبيّن الأحمر أن تونس جعلت من العدالة الاجتماعية الركيزة الأساسية لسياستها التنموية الشاملة، في إطار مقاربة مبتكرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدور الاجتماعي للدولة، وتسعى إلى تقاسم هذه التجربة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل إيجاد حلول عملية للقضاء على التفاوت بين الأفراد والمجموعات والحد من أشكال الهيمنة ونهب الثروات.وأضاف الوزير أن الدولة التونسية أطلقت ثورة تشريعية تهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية حقيقية في مختلف أبعادها، من خلال تكريس مقومات العمل اللائق والقطع مع كلّ أشكال العمل غير المنظم، وحماية الحقوق الأساسية للعمال، عبر منع مناولة اليد العاملة في القطاعين العام والخاص، وإقرار الأمان الوظيفي، وإحداث نظام خاص بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وتنظيم العمل المنزلي، فضلاً عن إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.وأشار الأحمر إلى انضمام تونس سنة 2024 إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإلى التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، إضافة إلى المبادرة النموذجية التي أطلقتها تونس لقياس مدى تقبّل المواطنين والمواطنات لمفهوم العدالة الاجتماعية في مختلف أبعادها، بما يتيح مواءمة البرامج الوطنية مع تطلعاتهم وانتظاراتهم.واستنكر الوزير سياسة التجويع الممنهجة التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، معتبراً أنها سابقة لم يشهدها تاريخ الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي، المجتمع في قمة محورها الإنسان، إلى التدخل العاجل لرفع الحصار وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في الحياة والعيش الكريم على كامل أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وجدد الأحمر موقف تونس الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء مستقبل تسوده قيم السلام والعدل والأمن والكرامة.وكان وزير الشؤون الاجتماعية قد شارك، أمس الثلاثاء، في المائدة المستديرة الأولى حول "تعزيز ركائز التنمية الاجتماعية الثلاث: القضاء على الفقر، العمالة الكاملة والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي"، ضمن جدول أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.كما شارك صباح اليوم الأربعاء في منتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية: تنفيذ الإعلان السياسي من خلال التعاون والعمل، الذي نظمته منظمة العمل الدولية بالشراكة مع دولة قطر والبرازيل وسويسرا، بمشاركة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير العمل القطري والمدير العام لمنظمة العمل الدولية.