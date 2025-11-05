Babnet   Latest update 19:20 Tunis

وكالة التعاون الفني: قرار وزارة التربية بخصوص تأجيل ادماج النواب العاملين في نطاق التعاون الفني هو آلي ويخص المنتدبين الجدد والمتعاقدين بدول الخليج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/atct.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025
      
أكدت الوكالة التونسية للتعاون الفني اليوم الاربعاء ان القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية، والقاضي بتأجيل الإدماج بصفة استثنائية للمعلمين والأساتذة النواب العاملين في نطاق التعاون الفني إلى بداية السنة الدراسية 2026-2027 هو قرار آلي ويخص كافة المنتدبين الجدد والمتعاقدين بدول الخليج وخاصة بسلطنة عمان، ولمدة سنة واحدة حسب بلاغ الوكالة على صفحتها على فيسبوك.

ودعت الوكالة التونسية للتعاون الفني في هذا الصدد جميع الأساتذة النواب العاملين في إطار التعاون الفني بدول الخليج العربي وخاصة المتعاقدين مع وزارة التربية العمانية، الى عدم مغادرة مراكز عملهم قبل نهاية السنة الدراسية الجارية، حرصًا على ضمان حسن سير الدروس بالمؤسسات التعليمية العُمانية وتفاديا للأي إضطرابات قد تنجم عن هذه المغادرة.



وأضاف بلاغ الوكالة التونسية للتعاون الفني ان الوكالة تُعلم كافة الاساتذة والمعلمين عن عدم قبول أي مطلب إنهاء إلحاق او استقالة قبل نهاية السنة الدراسية الحالية (2025-2026) إلا في الحالات القاهرة المبررة بوثائق رسمية.




