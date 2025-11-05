قفصة: وقفة احتجاجية لعدد من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم للمطالبة بالتشغيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f7da8998ede5.92261116_npgfmohleijkq.jpg width=100 align=left border=0>

نفذ عدد من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قفصة، للمطالبة بالتشغيل وانتدابهم صلب قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام.



وأفاد صاحب شهادة جامعية وعاطل عن العمل (سفيان موساوي) ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت للمطالبة بإيجاد حل لخريجي الجامعات من ابناء الجهة ممن طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات، داعيا رئاسة الجمهورية للتدخل وإصدار أمر رئاسي يقضي بانتدابهم صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، مشيرا الى الوعود السابقة بتشغيلهم، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمعضلة بطالتهم.





وأكد العزم على مواصلة المطالبة بالتشغيل من خلال تحركات دورية أمام مقر الولاية، إلى حين الإستجابة لمطلبهم.