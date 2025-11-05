تونس تشارك في بطولة العالم للرماية بالمسدس والبندقية بمصر من 6 الى 18 نوفمبر الجاري بعنصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61a271bb77f6e3.14677993_ifohgmelnpqkj.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس في بطولة العالم للرماية بالمسدس والبندقية التي تقام بالعاصمة المصرية القاهرة من 6 الى 18 نوفمبر الجاري بعنصرين، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للرماية عبد المجيد بلحسن اليوم الاربعاء.

وأضاف بلحسن ان المنتخب التونسي سيكون ممثلا في البطولة بالرامية الفة الشارني في اختصاص المسدس (10م) والرامي علاء الدين العزيزي في اختصاص البندقية (10 م).

وصرح المدير الفني الوطني ان الثنائي الشارني والعزيزي قد اجرى تربصا مطولا بالقاعة الفيديرالية للرماية ببني خلاد انطلق من 16 اكتوبر الفارط تحت اشراف المدرب الوطني انيس الجبالي، يتواصل الى غاية يوم غد الخميس، موعد شدّ الرحال نحو القاهرة لخوض غمار المونديال.