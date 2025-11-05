Babnet   Latest update 17:27 Tunis

تونس تشارك في بطولة العالم للرماية بالمسدس والبندقية بمصر من 6 الى 18 نوفمبر الجاري بعنصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61a271bb77f6e3.14677993_ifohgmelnpqkj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 17:27 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تشارك تونس في بطولة العالم للرماية بالمسدس والبندقية التي تقام بالعاصمة المصرية القاهرة من 6 الى 18 نوفمبر الجاري بعنصرين، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للرماية عبد المجيد بلحسن اليوم الاربعاء.
وأضاف بلحسن ان المنتخب التونسي سيكون ممثلا في البطولة بالرامية الفة الشارني في اختصاص المسدس (10م) والرامي علاء الدين العزيزي في اختصاص البندقية (10 م).
وصرح المدير الفني الوطني ان الثنائي الشارني والعزيزي قد اجرى تربصا مطولا بالقاعة الفيديرالية للرماية ببني خلاد انطلق من 16 اكتوبر الفارط تحت اشراف المدرب الوطني انيس الجبالي، يتواصل الى غاية يوم غد الخميس، موعد شدّ الرحال نحو القاهرة لخوض غمار المونديال.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317954


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
27°-16
19°-16
24°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   505,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    